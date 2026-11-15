Drama um NFL-Stars bei München-Spektakel

Die New England Patriots kamen beim München-Gastspiel gegen die Detroit Lions mit 10:35 unter die Räder und verloren dabei Quarterback-Superstar Drake Maye, der unglücklich gesackt wurde. Bei dieser Aktion verletzte sich auch der Lions-"Bösewicht".

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Bereits in der Anfangsphase überschlugen sich die Ereignisse: Patriots-Quarterback Maye wurde von Lions-Defensive-End Aidan Hutchinson derart brutal gesackt, dass er sich dabei am Knöchel verletzte.

Was dann passierte, ist an Kuriosität kaum zu überbieten: Hutchinson feierte seinen Sack derart euphorisch, dass er dabei schwer verletzte. Der 122-Kilo-Koloss hatte sich bei der Landung nach einem Freudensprung das Knie verdreht und dabei einen Kreuzbandriss erlitten. Saison-Aus!

Zwei schwere Verletzungen bei selber Szene

Maye humpelte selbstständig Richtung Kabine - für ihn war zumindest die Partie vorbei. Wie schwer seine Knöchelverletzung tatsächlich ist, soll nach der Rückkehr in die USA abgeklärt werden.

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US-deutscher Lions-Star wird zum Helden

Anschließend spielten fast nur noch die Lions. Mit Ersatz-Quarterback Tommy DeVito waren die Patriots chancenlos - und verloren schließlich mit 10:35. Mann des Spiels war der US-Deutsche Amon-Ra St. Brown, der die Lions bei seinem "Heimspiel" mit zwei Touchdowns auf die Siegerstraße gebracht hatte.

Ohne Maye wird es für die krisengebeutelten Patriots, die nach 10 Spielen bei 5 Siegen und 5 Niederlagen halten, noch schwieriger, die Play-offs zu erreichen. Vergangene Saison schafften sie es in den Super Bowl, wo sie den Seattle Seahawks mit 13:29 unterlagen.

Die Lions sind nach ihrem fünften Sieg in Serie (Bilanz: 7-2) klar auf Play-off-Kurs.