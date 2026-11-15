Tennis-Star rastet aus: "Verdammte ukrainische Schlampe"

Tennis-Star Aryna Sabalenka (28) sorgt bei den WTA-Finals in Indian Wells für einen riesigen Skandal. Sie soll ihre Gegnerin Elina Svitolina (32) übelst beleidigt haben.

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In Indian Wells findet aktuell die WTA-Finali statt. Im Viertelfinale trafen dabei die Belarussin Aryna Sabalenka auf die Ukrainerin Elina Svitolina. Seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 verweigern Ukrainerinnen Russinnen und Belarussinnen den Handschlag und gemeinsame Fotos.

Nun soll Sabalenka für einen neuen Skandal gesorgt haben. Sie fluchte während des Spiels auf Russisch. Laut einem Lippenleser soll die Nummer 2 der Welt gesagt haben: "Diese verdammten Ukrainer, verdammt noch mal! Oder war es diese verdammte ukrainische Schlampe, verdammt noch mal!"

"Das war nicht direkt gegen Elina gerichtet"

Nach der Partie gab Sabalenka die Entgleisung zu. Am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit erklärte der Tennis-Star auf Instagram: "Das war nicht direkt gegen Elina gerichtet. Ich war frustriert über eine kleine Gruppe von Zuschauern, die meine Fehler extrem gefeiert haben, und ich habe in dem Moment emotional reagiert."

Elina Svitolina steht im Endspiel der WTA Finals in Indian Wells. © EPA

Weiter gibt die ehemalige Nummer eins der Welt zu: "Ich hätte mit meiner Frustration anders umgehen sollen, und ich entschuldige mich bei allen, die ich vor den Kopf gestoßen habe." Das Viertelfinale verlor die Belarussin mit 3:6, 6:3 und 1:6. Svitolina hat sich scheinbar von der Entgleisung ihrer Gegnerin wenig beeindrucken lassen und steht nun sogar im Finale. In der Nacht auf Sonntag besiegte die Ukrainerin die Tschechin Linda Noskova (21) mit 6:2, 6:1. Am Sonntag spielt sie im Finale ausgerechnet gegen die Russin Mirra Andreeva (19).

Sabalenka sorgte immer wieder mit ihren Ausrastern für Diskussionen. Bei den US Open 2026 verlor die Belarussin gegen die Kasachin Elena Rybakina (27) nicht nur das Finale, sondern auch die Nummer eins der Weltrangliste. Im Rahmen der Siegerehrung rief Sabalenka in die Kamera: "Fuck off". Dazu machte sie noch eine abfällige Handbewegung.