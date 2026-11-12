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nach Rafah-Besuch

Formel-1-Star Hamilton äußerte Kritik an Israel

Anton Petricevic
von
Eine Gruppe von Rotkreuz-Helfern posiert mit mehreren Männern vor dem Grenzübergang Rafah.
© APA/AFP/STR
Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat nach einem Besuch des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen die israelische Regierung deutlich kritisiert.
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Der 41-jährige Ferrari-Pilot aus England, der bekannt für sein gesellschaftliches und politisches Engagement ist, postete in sozialen Medien Bilder und schrieb dazu: "Die letzten drei Jahre des Völkermords durch Israel im Gazastreifen sind entsetzlich."

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Es sei eine Ungerechtigkeit, wenn Menschen ihre Freiheit, ihre Sicherheit und ihre Würde verwehrt würden. "Kein Mensch sollte so behandelt werden, als wäre sein Leben weniger wert", äußerte der siebenfache Weltmeister. Israel weist den Vorwurf des Völkermords (Genozid) von sich. Auslöser des Gaza-Kriegs waren ein Terrorüberfall und Massaker der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt.

Verzögerungen bei Hilfslieferungen

Hamilton sprach weiters von "kilometerlangen Mauern, die errichtet wurden, um die Menschen dort drinnen festzuhalten". Er berichtete, dass er an der Grenze eine Reihe von mit Lebensmitteln vollgeladenen Lastwagen gesehen habe, die regelmäßig aufgehalten wurden oder mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen hatten. "Im nahe gelegenen Logistikzentrum sah ich, wie hart die Helfer arbeiten, aber ich sah auch, was aus absurden Gründen zurückgewiesen wird: Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Sets, medizinische Ausrüstung, Rollstühle, sogar Fußbälle für Kinder", schrieb der Rennfahrer.

"Israel muss seinen Verpflichtungen im Rahmen des Waffenstillstands nachkommen und die Hilfs-Lkw einreisen lassen. Da gibt es keine Ausreden", sagte Hamilton. "Ich möchte nicht, dass wir uns an ihr Leid gewöhnen. Ich möchte nicht, dass wir wegschauen." Israel sagt generell zu humanitären Hilfslieferungen, dass es keine massiven Beschränkungen geben würde, nur bei Materialien, die auch für kriegerische Zwecke missbraucht werden könnten. Zudem wird die Ausreise über Rafah auch von Ägypten reglementiert, nicht nur von Israel.

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