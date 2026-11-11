Ex-Formel-1-Star rast durch gesperrtes Dorf

Ein spektakuläres Video zeigt den ehemaligen österreichischen Formel-1-Pilot Patrick Friesacher (46) bei einer 20-Minuten-Challenge auf den abgesperrten Landstraßen im Westen von Irland.

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Irland. Das Navi schlägt für die Strecke von Glengarriff nach Kenmare gewöhnlich eine Fahrzeit von 30 Minuten vor. Auf dem Instagram-Account von Red Bull Irland hieß es dazu im Vorfeld: "Apple Maps sagt 30 Minuten. Red Bull Racing sagt, halt meine Dose! Ein F1-Auto. Der Westen von Irland. Ein sehr zuversichtlicher Patrick Friesacher. Schauen wir, wer zuerst ankommt."

Im Video erklärte Friesacher selbst: "Was passiert, wenn man mit einem F1-Auto auf echten Straßen fährt? Wir sind in Glengarriff und ich versuche, so schnell wie möglich nach Kenmare zu kommen. Laut Apple Maps ist das eine 30-minütige Fahrt. Ich versuche, es in unter 20 Minuten zu schaffen. Für die Sicherheit aller haben wir alle Straßen gesperrt, hatten Streckenposten vor Ort und haben die örtliche Polizei informiert."

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Formel 1 Bolide in der Bergregion

Das Video zeigt die drei Etappen der spektakulären Fahrt im Westen von Irland: Stage 1 in Glengarriff über 7,5 Kilometer mit 20 Minuten Countdown, Stage 2 über den Caha Pass mit 5,3 Kilometern bei 12:29 Minuten sowie Stage 3 nach Kenmare über 14,2 Kilometer bei 08:53 Minuten. Sechs Sekunden vor Ablauf des Countdowns erreichte der Kärntner das Ziel mit einer Gesamtzeit von 19:54 Minuten.

Die Challenge des Red-Bull-Teams im Oktober 2026 erfolgte mit einem 750 PS starken Oracle Red Bull Racing RB7 Formel-1-Boliden aus der Vettel-Weltmeister-Saison 2011. Die örtliche Bantry Fire Brigade nutzte die Fahrt durch Glengarriff und den Caha Pass für einen Stopp und Fotos mit dem Wagen und dem Fahrer.

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Motorsport-Event in der Innenstadt

Der Auftritt auf der Landstraße war Teil des "Red Bull Homerun Events" in Cork City am South Mall, wo Friesacher gemeinsam mit Drift-Champion Conor Shanahan im Toyota GT86 auftrat. Die Sicherheitskräfte sperrten die Straßen in Cork City im Vorfeld ab.

Friesacher fuhr 2005 elf Grand-Prix-Rennen in der Formel 1 und arbeitet als Instruktor auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Im September 2026 fuhr er bei einem spektakulären Stunt zudem einen umgebauten F1-Wagen auf einer fünf Kilometer langen Strecke in der U-Bahn von Madrid.