Nr. 1 in Europa: ÖFB hängt Frankreich & Italien ab

225 Balleroberungen, Platz eins in der Nations League: Österreich liegt in dieser Statistik vor den Top-Nationen.

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Den Ball hätte Österreich dann gerne wieder. Beim Aufstiegsjubel nach dem 1:0 gegen Irland ging eine bemerkenswerte Zahl beinahe unter: 225-mal hat sich die Mannschaft von Ralf Rangnick in den bisherigen fünf Gruppenspielen den Ball zurückgeholt. Kein anderes Team der Nations League kommt im vorliegenden UEFA-Ranking auf mehr.

45 Balleroberungen pro Partie. Österreich arbeitet sich damit an die Spitze einer Wertung, in der auch die großen Fußballnationen hinter der ÖFB-Elf stehen. Frankreich? 204. Italien? 203.

Ein einziger Ball trennt Österreich vom Verfolger

Der gefährlichste Konkurrent ist allerdings ein Bekannter aus der eigenen Gruppe. Kosovo hält bei 224 Balleroberungen. Zwischen Platz eins und Platz zwei liegt damit genau ein gewonnener Ball.

Island folgt mit 214, die Türkei mit 212. Österreichs Spitzenplatz gilt für den gesamten Bewerb, über alle Ligen hinweg. Während die Rückkehr in Liga A gerade erst geschafft ist, steht die ÖFB-Elf beim Zurückholen des Balles bereits ganz oben.

Wimmer mischt trotz Verletzung vorne mit

Auch Patrick Wimmer hat in der UEFA-Statistik seine Spuren hinterlassen. Obwohl er gegen Irland verletzt fehlte, liegt er mit 14 Tacklings auf Rang vier der Spielerwertung.

Nur Kosovos Ilir Krasniqi mit 19, der Türke İsmail Yüksek mit 18 und Finnlands Adam Marhiev mit 16 stehen vor ihm. Für Österreich zählt die UEFA insgesamt 77 Tacklings.

Patrick Wimmer packt zu: Mit 14 Tacklings liegt der ÖFB-Spieler auf Platz vier der Nations-League-Wertung. © APA/HELMUT FOHRINGER

Wimmer war gegen Irland einer von mehreren prominenten Ausfällen. Auch Xaver Schlager, Alexander Prass, Carney Chukwuemeka, Paul Wanner und David Alaba standen Rangnick nicht zur Verfügung. Den Gruppensieg machte das Team trotzdem vorzeitig fix.

"Wenn man bedenkt, wer gegen Irland aller nicht dabei war, macht es das umso wertvoller, was da passiert ist, dass wir es schon vor dem letzten Spiel klargemacht haben", sagte Rangnick.

Rangnicks Bank schießt Österreich nach oben

Besonders gefährlich wird Österreich, wenn Rangnick wechselt. Sechs der zehn Treffer in dieser Gruppenphase erzielten eingewechselte Spieler. Eine Joker-Quote von 60 Prozent.

In jedem der fünf Gruppenspiele traf mindestens ein Mann von der Bank: Sasa Kalajdzic gegen Israel, Chukwuemeka gegen Kosovo, Prass und Michael Gregoritsch in Irland, Christoph Lang im Kosovo – und schließlich wieder Kalajdzic zum Aufstieg gegen Irland.

Die letzten fünf österreichischen Nations-League-Tore gingen damit ausschließlich auf das Konto von Einwechselspielern. Auch alle drei Treffer in den beiden Irland-Duellen erzielten Joker.

Ein europäischer Höchstwert sind die sechs Tore allerdings nicht: Spanien kam in seinen ersten fünf Partien auf sieben Jokertreffer. Beim Anteil liegt Österreich im direkten Vergleich dennoch vorne. Bei den Spaniern stammt genau die Hälfte der 14 Tore von Einwechselspielern.

Sasa Kalajdzic trifft gegen Irland zum Aufstieg: Sechs der zehn ÖFB-Tore erzielten Einwechselspieler. © APA/GEORG HOCHMUTH

29 Spieler, aber nur drei waren immer dabei

Wie viele Schultern diesen Aufstieg tragen, zeigt die Einsatzliste: Rangnick brachte in den fünf Gruppenspielen bereits 29 verschiedene Spieler. Nur Nicolas Seiwald, Romano Schmid und Kalajdzic kamen in jeder Partie zum Einsatz.

Auch beim Toreschießen verteilt sich die Arbeit. Österreichs zehn Treffer gehen auf neun verschiedene Spieler zurück. Nur Kalajdzic traf zweimal. Gleich fünf Teamspieler feierten ihr erstes A-Länderspieltor: Phillipp Mwene, David Affengruber, Junior Adamu, Prass und Lang.

Rangnick hob nach dem Aufstieg den Zusammenhalt hervor: "Es war schon im letzten Lehrgang spürbar und greifbar: Da war ein richtig guter Zusammenhalt, um die Jungen wurde sich gut gekümmert, es ist ein richtig guter Spirit in der Truppe."

Geteilte Freude: Junior Adamu zählt zu neun ÖFB-Spielern, die in dieser Nations League bereits getroffen haben. © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Hälfte der Tore fällt nach Standards

Kalajdzics Siegtreffer gegen Irland (78.) passte gleich in zwei Muster: Er kam von einem Joker – und entstand nach einer Ecke. Gregoritsch lieferte per Kopf die Vorlage, Kalajdzic vollendete aus kurzer Distanz.

Es war bereits Österreichs fünftes Standardtor in dieser Nations League. Die Hälfte aller Treffer geht damit auf ruhende Bälle zurück.

Dafür gab es ausdrücklich Lob für Maximilian Ritscher. Der Assistenztrainer von LASK-Coach Dietmar Kühbauer kümmert sich seit Herbst auch beim Nationalteam um die Standards. "Es macht großen Spaß, mit Ritscher zu arbeiten. Er passt menschlich gut in unser Team, und dass es bei Standards so gut funktioniert, spricht für sich", sagte Rangnick.

Nach 70 Minuten legt die ÖFB-Elf erst richtig los

Wer bei Österreich früh abschaltet, verpasst einiges. Sieben der zehn Tore fielen ab der 61. Minute, sechs sogar erst ab der 71.

Gegen Israel wurde aus einem 1:1 noch ein 3:1. In Irland holte die ÖFB-Elf ein 0:2 auf, im Kosovo rettete sie nach einem 0:1 noch einen Punkt. Gegen Irland stand es bis zu Kalajdzics spätem Treffer 0:0.

Vergleicht man die Spielstände nach 70 Minuten mit den Endergebnissen, hat Österreich in der Schlussphase sechs zusätzliche Punkte geholt. Aus fünf Zählern wurden elf.

Daheim lässt Österreich nichts liegen

Diese elf Punkte reichten zum vorzeitigen Gruppensieg – obwohl auswärts noch kein Sieg gelungen ist. In Irland gab es ein 2:2, im Kosovo ein 1:1.

Rangnicks Wechsel zahlen sich aus: Sechs der zehn österreichischen Tore erzielten Joker. © APA/GEORG HOCHMUTH

Daheim dagegen blieb kein Punkt für die Gäste übrig. Gegen Israel und Kosovo gewann Österreich jeweils 3:1, gegen Irland folgte das 1:0. Drei Heimspiele, drei Siege, 7:2 Tore.

Die Serie reicht weit über diese Nations League hinaus: Österreich ist seit 17 Heimspielen ungeschlagen und hat seinen Heimrekord damit weiter ausgebaut. Die Bilanz: 14 Siege, drei Remis. In den jüngsten 29 Heimpartien gelang zudem jedes Mal mindestens ein Tor.