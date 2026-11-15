Bänderverletzung: Tabakovic-Schock für Bullen

Das könnte eine echte Hiobsbotschaft für Red Bull Salzburg werden. Tormaschine Haris Tabakovic musste verletzt ausgewechselt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es war gerade einmal die 39. Minute, da musste Tabakovic bereits verletzt vom Feld. Schon zu diesem Zeitpunkt führte Schweden mit 2:0, am Ende musste sich die Bosnier mit 2:3 geschlagen geben.

Die Nations-League-Partie könnte aber auch maßgeblichen Einfluss auf die Bundesliga nehmen. Mit acht Toren ist der 32-Jährige der Topscorer der Bullen.

Welche Verletzung genau sich Tabakovic zuzog, ist noch nicht klar, aber es klingt nicht gut.

Tabakovic hat "ein Geräusch gehört"

"Das Außenband im Knie müssen wir untersuchen lassen. Er hat ein Geräusch gehört", so die beängstigenden Worte des Trainers Sergej Barbarez bei der PK.

Es wäre die bereits siebente Verletzung im Team von Danny Röhl, das aktuell drei Punkte hinter der Spitze Rapid liegt. Ein langfristiger Tabakovic-Ausfall wäre aber ein echter Rückschlag.