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Ausgewechselt

Bänderverletzung: Tabakovic-Schock für Bullen

Sport Redaktion
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SOLNA, SWEDEN - NOVEMBER 14: Kerim Alajbegovic and Haris Tabakovic of Bosnia and Herzegovina react during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Sweden and Bosnia and Herzegovina at Strawberry Arena on November 14, 2026 in Solna, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
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Das könnte eine echte Hiobsbotschaft für Red Bull Salzburg werden. Tormaschine Haris Tabakovic musste verletzt ausgewechselt werden.
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Es war gerade einmal die 39. Minute, da musste Tabakovic bereits verletzt vom Feld. Schon zu diesem Zeitpunkt führte Schweden mit 2:0, am Ende musste sich die Bosnier mit 2:3 geschlagen geben.

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Die Nations-League-Partie könnte aber auch maßgeblichen Einfluss auf die Bundesliga nehmen. Mit acht Toren ist der 32-Jährige der Topscorer der Bullen.

Welche Verletzung genau sich Tabakovic zuzog, ist noch nicht klar, aber es klingt nicht gut.

Tabakovic hat "ein Geräusch gehört"

"Das Außenband im Knie müssen wir untersuchen lassen. Er hat ein Geräusch gehört", so die beängstigenden Worte des Trainers Sergej Barbarez bei der PK.

Es wäre die bereits siebente Verletzung im Team von Danny Röhl, das aktuell drei Punkte hinter der Spitze Rapid liegt. Ein langfristiger Tabakovic-Ausfall wäre aber ein echter Rückschlag.

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