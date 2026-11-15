Nations League
Vor Israel-Spiel: Zwei ÖFB-Star verlassen Camp
Für Xaver Schlager ging es zurück zu Oliver Glasner nach Nottingham Forest, Alexander Prass reiste zur TSG Hoffenheim. Beide ÖFB-Legionäre benötigen wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel weitere Behandlung. Bei Schlager ist die rechte Seite betroffen, bei Prass die linke.
Die Hoffnung auf eine rechtzeitige Genesung für das letzte Nations-League-Gruppenspiel gegen Israel am Dienstag in Debrecen (20.45 Uhr, ORF 1) hat sich damit nicht erfüllt. Bereits beim 1:0 gegen Irland in Linz hatte Teamchef Ralf Rangnick auf die beiden verzichten müssen.
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Glasner bangt um den besten Tackler der Liga
Schlagers Verletzung betrifft auch Glasners Planungen bei Nottingham Forest. Ob der Mittelfeldspieler seinem Trainer beim nächsten Premier-League-Spiel am Samstag in Bournemouth zur Verfügung steht, ist noch offen.
Wie wichtig Schlager für Forest geworden ist, zeigt eine bemerkenswerte Zahl: Mit 32 Tacklings führt er nach zehn Spieltagen die gesamte Premier League an. Der Österreicher kam in jeder Ligapartie zum Einsatz, neunmal stand er in der Startelf.
Beim jüngsten 3:1 gegen Manchester City gewann Schlager den Ball gegen Elliot Anderson und bereitete damit das 2:0 durch Liam Delap vor (18.). Dazu lief er laut Sky Sports 11,92 Kilometer – mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz. Oliver Glasner lobte anschließend: "Es war eine Top-Mannschaftsleistung und eine Top-Leistung von Xaver Schlager."
Für Forest geht es am Samstag bei Bournemouth weiter (21. November). Glasner fehlt im Mittelfeld bereits Nicolás Domínguez, für den er nach einer erneuten Muskelverletzung eine Pause von bis zu acht Wochen angekündigt hatte.
Prass blühte unter Ilzer gerade auf
Auch Prass wird mitten in einer starken Phase gebremst. Nach Adduktorenproblemen zum Saisonstart hatte er sich bei Hoffenheim zunächst zurückkämpfen müssen. Im September sammelte er sogar Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft. Zuletzt wurde er für Ilzer wieder zu einer wichtigen Option auf mehreren Positionen – von der Doppel-Sechs über die Achterrolle bis zum linken Flügel.
Seine Bilanz in der Bundesliga: vier Einsätze, drei davon von Beginn an, zwei Tore und eine Vorlage. Dazu kommt ein Treffer in der Europa League. Damit war Prass seit Oktober für Hoffenheim an vier Toren direkt beteiligt.
Noch vor wenigen Tagen hatte er über seinen Aufschwung gesagt: "Ich konnte den Schwung aus dem Nationalteam mitnehmen. Ich denke, Trainer Christian Ilzer ist zufrieden mit mir."
Rangnick fehlen zahlreiche Stammkräfte
Beim Nationalteam gehören Schlager und Prass zu einer langen Ausfallliste. Auch Patrick Wimmer, Carney Chukwuemeka, Paul Wanner und David Alaba standen gegen Irland verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Laut Rangnick fehlten insgesamt sieben Spieler mit ernsthaften Chancen auf einen Startplatz.
Umso höher bewertete der Teamchef den vorzeitig fixierten Gruppensieg. "Wenn man bedenkt, wer gegen Irland aller nicht dabei war, macht es das umso wertvoller, was da passiert ist, dass wir es schon vor dem letzten Spiel klargemacht haben", erklärte Rangnick.
Gegen Israel bekommen andere ihre Chance
Österreich ist vor dem letzten Spiel nicht mehr von Platz eins zu verdrängen, die Rückkehr in Liga A steht fest. Rangnick will die Partie deshalb auch nutzen, um bisher weniger eingesetzten Spielern eine Chance zu geben.
"Es wird sicher einige neue Gesichter geben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, vielen anderen die Chance zu geben in einem Spiel, in dem es um etwas geht und das wir gewinnen wollen", kündigte der Teamchef an.
Ob neben Schlager und Prass weitere Spieler vorzeitig zu ihren Vereinen zurückkehren, ist noch offen. Rangnick: "Wir werden sehen, ob wir noch jemanden heimschicken. Ich glaube, die meisten werden nicht heimwollen, weil sie sich in der Gruppe wohlfühlen."
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