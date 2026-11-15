oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Slalom in Levi

Dieser Schwede hat Weltcup-Geschichte geschrieben

Phillip Platzer
von
Ein Skirennläufer fährt beim Slalomrennen durch ein Tor auf verschneiter Piste.
© EPA
Beim Slalom in Levi sorgt der Schwede Gustav Wissting für eine historische Sensation: Er qualifiziert sich als erster Skirennläufer im Weltcup mit der hohen Startnummer 82 für den zweiten Durchgang.
OE24 auf Google bevorzugen

Der schwedische Skirennläufer Gustav Wissting hat beim Weltcup-Slalom in Levi für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt. Mit der hohen Startnummer 82 gelang ihm im ersten Durchgang ein sensationeller Lauf.

Auch interessant

Aufforstung nach dem größten Waldbrand in der Geschichte der Steiermark

Österreicher-Debakel bei Braathen-Sieg in Levi

Passant in Wien von Duo verfolgt und ausgeraubt

Historisch

Startnummern jenseits der 80 haben im alpinen Weltcup traditionell extrem schwere Bedingungen auf der Piste vorzufinden, da die Piste oft bereits stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Dennoch trotzte der schwedische Athlet diesen schwierigen Verhältnissen.

Einzug ins Finale

Durch eine fehlerfreie und kämpferische Fahrt im ersten Durchgang sicherte sich Gustav Wissting den Sprung in den zweiten Durchgang. Damit schrieb der Skirennläufer beim Weltcup in Levi ein Stück sportliche Geschichte, da zuvor noch nie ein Läufer mit der Startnummer 82 die Qualifikation für das Finale im Weltcup geschafft hatte.

Am Ende wurde es für ihn Platz 17.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Macron: Vorgezogene Wahl führte zu mehr Instabilität in Frankreich

ÖSV-Ausfallorgie: Schlechtester Slalom seit 20 Jahren

Vorarlberger missbraucht Siebenjährige

Darum fiel die Slalom-Kamerafahrt im ORF aus

Mitten im Umzugs-Stress: Amira Aly verliert Führerschein

Österreicher-Debakel bei Braathen-Sieg in Levi

Omikron: Großevents droht aus

Mayer hat mir trotzdem gut gefallen

Dieser Schwede hat Weltcup-Geschichte geschrieben

Herr Kriechmayr, holen Sie uns den Abfahrts-Weltcup?