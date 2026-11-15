Slalom in Levi
Dieser Schwede hat Weltcup-Geschichte geschrieben
Der schwedische Skirennläufer Gustav Wissting hat beim Weltcup-Slalom in Levi für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt. Mit der hohen Startnummer 82 gelang ihm im ersten Durchgang ein sensationeller Lauf.
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Historisch
Startnummern jenseits der 80 haben im alpinen Weltcup traditionell extrem schwere Bedingungen auf der Piste vorzufinden, da die Piste oft bereits stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Dennoch trotzte der schwedische Athlet diesen schwierigen Verhältnissen.
Einzug ins Finale
Durch eine fehlerfreie und kämpferische Fahrt im ersten Durchgang sicherte sich Gustav Wissting den Sprung in den zweiten Durchgang. Damit schrieb der Skirennläufer beim Weltcup in Levi ein Stück sportliche Geschichte, da zuvor noch nie ein Läufer mit der Startnummer 82 die Qualifikation für das Finale im Weltcup geschafft hatte.
Am Ende wurde es für ihn Platz 17.
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