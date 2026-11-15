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Opfer verletzt

Passant in Wien von Duo verfolgt und ausgeraubt

Online Redaktion
von
Wiener Polizei im Einsatz
© Getty Images
57-Jähriger stürzte zu Boden - Handy und Geldbörse gestohlen. Polizei fahndet noch nach zwei unbekannten Männern
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Gestern Früh soll ein Passant in der Lottgasse im 21. Bezirk von zwei bislang unbekannten Männern verfolgt und plötzlich von hinten mit Schlägen attackiert worden sein.

Als der 57-Jährige zu Boden stürzte, raubten ihm die Täter seine Geldbörse und sein Mobiltelefon und flüchteten damit in Richtung Brünner Straße.

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Opfer in Gesicht, an Ellbogen und Hüfte verletzt

Das Opfer erlitt mehrere leichte Verletzungen im Gesicht, an einem Ellbogen und an der Hüfte. Er wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Das bei der Tat geraubte und im Zuge des Vorfalls beschädigte Mobiltelefon konnte in der Nähe des Tatortes unter einem abgestellten Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Täter dürften es auf ihrer Flucht weggeworfen haben.

Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.

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