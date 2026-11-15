Gewalt-Exzess! Krampuslauf abgebrochen

Eine Brauchtumsveranstaltung im oberösterreichischen Ansfelden endete im Eklat. Weil Besucher Steine warfen und Teilnehmer körperlich attackierten, zogen die Organisatoren die Reißleine.

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Im Motorikpark Ansfelden musste ein Krampuslauf vorzeitig abgebrochen werden. Auslöser waren mehrere Zuschauer, die Steine in Richtung der Krampusse warfen und an deren Hörnern rissen. Bei diesen Vorfällen zog sich einer der Darsteller Verletzungen zu.

Eskalation nach dem achten Auftritt

Wie die veranstaltenden "Hoizknecht Teifln" bekannt gaben, kippte die Stimmung direkt nach dem Durchgang der achten Gruppe. Mehrere Jugendliche begannen damit, die Krampusse mit Steinen zu bewerfen. Im weiteren Verlauf blieb es nicht bei den Würfen, es folgten auch direkte körperliche Attacken.

Angesichts der zunehmenden Eskalation entschieden sich die Verantwortlichen aus Sicherheitsgründen für das sofortige Ende der Veranstaltung. Zudem wurden Einsatzkräfte von Polizei und Rettung zum Ort des Geschehens gerufen. In einer Stellungnahme machten die "Hoizknecht Teifln" ihren Standpunkt deutlich: "Gewalt, Angriffe und derartige Übergriffe haben bei einer Brauchtumsveranstaltung absolut nichts verloren".

Enttäuschung bei Stadtchef und Veranstaltern

Auch Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) äußerte sich via Facebook zu den Geschehnissen im Motorikpark und zeigte sich enttäuscht über das Verhalten einzelner Gäste. "Ein trauriger Ausgang für ein eigentlich wunderschönes Event!", schrieb der Ortschef. In einer weiteren Kritik legte er nach: "Es ist wirklich traurig, dass sich manche nicht einmal an die einfachsten Regeln halten können".

Für das Organisationsteam wiegt das abrupte Ende besonders schwer. Ganze sieben Monate lang hatten die Beteiligten an der Umsetzung des Events gearbeitet und viel Zeit sowie Engagement investiert. All diese Mühen wurden nun durch das Fehlverhalten einer kleinen Gruppe zunichtegemacht. Trotz der großen Enttäuschung richteten die "Hoizknecht Teifln" abschließend Worte an das friedliche Publikum: Sie bedankten sich für das entgegengebrachte Verständnis und baten jene Gäste um Entschuldigung, die den Krampuslauf aufgrund des Abbruchs nicht bis zum Ende verfolgen konnten.