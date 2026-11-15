Alte Bauernregel macht Frost-Prognose für den Winter

Wenn im November in Österreich kleine Bäche oder Teiche rasch zufrieren, erinnert das an eine alte Bauernweisheit über den kommenden Hochwinter.

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Wenn sich in der zweiten Novemberhälfte eisige Nächte über Österreich ausbreiten und stehende Gewässer eine erste Eisschicht bilden, besagt eine bekannte Spruchweisheit: "Friert im November zeitig das Wasser, wird's im Januar um so nasser."

Was Meteorologen dazu sagen

Aus Sicht der Meteorologie ist die Überlegung keineswegs abwegig. Strenger Frost im November geht meist auf stabile kontinentale Hochdruckgebiete mit Kaltluft zurück. Solche Blockadelagen halten in Mitteleuropa allerdings selten dauerhaft an, da das Kältehoch im weiteren Verlauf häufig zusammenbricht. Danach setzt sich im Hochwinter oft die atlantische Westwinddrift durch, welche milde sowie feuchte Meeresluft nach Österreich lenkt.

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Statistiken und Langzeitanalysen

Laut Bild stützen statistische Langzeitanalysen diesen Ausgleichseffekt: Liegt die Zahl der Frosttage zu Monatsbeginn über dem Schnitt, fällt der Januar in etwa 75 Prozent der Fälle überdurchschnittlich nass aus. Untersuchungen von Meteorologen ergaben für Bauernregeln allgemeine Trefferquoten von rund 67 Prozent, während Aussagen zu Witterungsausgleichen sogar Werte zwischen 70 und 80 Prozent erreichen. Bei offiziellen Wetterdiensten blickt man auf solche Spruchweisheiten grundsätzlich mit einer gewissen Skepsis, wenngleich sich manche Weisheiten statistisch belegen lassen und typische Wechsel der Großwetterlagen messbar sind.

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Regen und Schnee

Für Österreich bedeutet eine solche Westwindlage erfahrungsgemäß eine spürbare Zweiteilung des Wetters. In den Niederungen klettern die Temperaturen durch die milde Meeresluft tagsüber oft über den Gefrierpunkt, wodurch Niederschläge laut wetter.com meist als Regen oder Schneeregen niedergehen und Schnee rasch in Matsch übergeht. In den alpinen Regionen und Mittelgebirgen drückt die feuchte Luft hingegen gegen die Erhebungen, wodurch die Luftmassen zum Aufsteigen gezwungen werden und in höheren Lagen große Mengen Neuschnee fallen können.