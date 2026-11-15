Gewalt-Netzwerk "The COM" agiert auch in Österreich

Das international tätige, gewaltbereite Netz "The COM" ist in Österreich angekommen. Wie der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, im Interview mit der APA sagte, seien 300 Fälle rückanalysiert worden.

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Teils gab es schon gerichtliche Urteile. 115 Fälle haben einen Bezug zu "The COM", 20 Fälle sind beweisfest, führte der BK-Direktor aus. "Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: 'Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen'."

Zu den einzelnen Fällen in Österreich hielt sich Holzer bedeckt und wollte nicht bekannt geben, um welche Sachverhalte es gehe. Dem Vernehmen nach soll aber "The COM" etwa der 14-jährigen Friedhofsmörderin oder dem in Wien festgenommenen Schweden im Zusammenhang mit dem Suizidversuch einer 14-Jährigen zugeschrieben werden. Vor eineinhalb Jahren hörte der BK-Chef bei einem Europol-Treffen von Polizeibehörden von dem Phänomen. Es häuften sich Verdachtsfälle, dass es auch hierzulande Opfer gibt.

Arbeitsgruppe seit Februar

Im Februar wurde im BK gemeinsam mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Arbeitsgruppe zu dem Thema gegründet, da das Deliktspektrum weit gestreut ist und auch andere Behörden betroffen sind. Bisher gehen rund 50 Deliktsarten - von Terrorismus, Körperverletzung, Erpressung, Vergewaltigung, Nötigung bis hin zu Kindesmissbrauchsdarstellungen - auf das Konto der Gruppierung. Die Arbeitsgruppe analysierte daher die 300 Fälle, 115 davon - also ein Drittel - hatten tatsächlich einen Bezug zu den Online-Sadisten. 20 Fälle waren laut Holzer "beweisfest".

"The COM" steht für "Community" und hatte ihren Ursprung in den USA. Die Täter sind in Chatgruppen auf Social-Media-Plattformen, Foren, Messengerdiensten und anderen Kommunikationskanälen aktiv. Kinder und Jugendliche werden hierbei von großteils Minderjährigen oder jungen Erwachsenen rekrutiert, manipuliert und zu Straftaten genötigt. Zunächst wird eine Bindung und eine Vertrauensbasis gegenüber den Opfern aufgebaut. Danach werden die Kinder und Jugendlichen isoliert und nach und nach die Grenzen verschoben. Die Opfer werden etwa dazu gebracht, intime Aufnahmen zu verschicken, um sie zu erpressen, oder zu Straftaten verleitet, um die Zugehörigkeit zu demonstrieren, oder auch in den Suizid getrieben. Um die Verbundenheit mit "The COM" zu zeigen, gibt es auch sogenannte Cuttingshows, wo sich die Geschädigten vor zehntausenden Zusehern im Livestream etwas in die Haut ritzen müssen, meist Symbole bzw. Initialen einer der vielen Gruppierungen oder deren Protagonisten von "The COM".

"764" bekannteste Täter-Gruppierung

Eine der bekanntesten Täter-Gruppierungen ist "764", die 2021 entstand. Benannt ist sie nach der Postleitzahl des Heimatortes ihres damals 15-jährigen Gründers Bradley Chance Cadenhead. Er wurde 2021 festgenommen und 2023 zu 80 Jahren Haft verurteilt. Meist werden aus den Opfern später Täter. Ehemalige Opfer würden genau wissen, wo der wunde Punkt sei. Ein Hierarchiesystem gibt es nicht. Aber es gibt ein Bewertungssystem. "Und der Brutalste ist dann der Star", sagte der BK-Chef. Dadurch würde auch bei den Tätern eine "gewisse Drucksituation entstehen". Am Landgericht Hamburg läuft etwa seit Jahresanfang ein Prozess gegen einen Deutsch-Iraner, der unter dem Pseudonym "White Tiger" im Internet auftrat und Kinder zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben soll. Nachdem er einen 13 Jahre alten US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben soll, wurde Mordanklage erhoben.

Deshalb will Holzer im Kampf gegen diese Art von Kriminalität nicht nur ein Ermittlungs-, sondern vor allem auch ein Präventionskonzept. Der starke Fokus auf die Prävention liegt laut Holzer auch daran, dass die Polizei in Österreich nach wie vor nicht Messengerdienste überwachen darf: "Uns sind die Hände gebunden", sagte Österreichs oberster Kriminalpolizist. "Wir können nichts machen, wir können uns nur auf unsere Partnerbehörden verlassen, dass sie uns die Informationen geben." Einmal mehr forderte Holzer die Umsetzung dieser Maßnahme. "Wir brauchen das wie einen Bissen Brot."

Problematisch in dem Zusammenhang sieht es der BK-Direktor auch, dass man nicht immer nur von den Partnerbehörden Informationen einfordern und nichts zurückgeben könne. Das werde man "nicht mehr lange überleben". Holzer lobte auch seinen Chef. Auch wenn sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in der Öffentlichkeit schon länger nicht mehr zur Überwachung der Messengerdienste geäußert habe, "versteht er unseren Bedarf". Holzer sieht im Übrigen die internationale Kooperation positiv: "Gerade in diesem Bereich ist die Motivation und das Engagement der Kolleginnen und Kollegen zu kooperieren immens hoch."

Schulungen für Phänomen "The COM"

Für mehr Prävention "wollen wir an die Gruppen herantreten, die wirklich was bewirken können, zum Beispiel Eltern, Lehrer, Jugendschutzeinrichtungen, Einsatzkräfte, Ärzte, Rettungsdienste oder eben Polizisten", so Holzer. Erster Schritt war, eine Systematik zu etablieren, um Fälle zu erkennen, wo es um diese Community gehen könnte. In einem ersten Schritt wurden rund 2.000 Polizeibeamte geschult, danach sollen laut Holzer auch andere Interessensgruppen für das Thema sensibilisiert werden. "Wichtig ist, dass wir es stoppen", so Holzer. Auch Kinder und Jugendliche müssten so geschützt werden, dass sie die Gefahren erkennen, ohne das Thema unnötig interessant zu machen.

"Das ist eine Community, die sich zurückzieht, die in diese digitale Welt eintauchen und sich stunden-, tage-, wochenlang einfach mit dem beschäftigen", hielt der Leiter des BK fest. Corona habe die Ausbreitung von "The COM" noch befeuert. Das Netz, die Spiele und die Chats zu verbieten, davon halte Holzer nichts. Aber den Eltern sollte bewusst sein, dass es dieses Phänomen gibt. "Schaut auf eure Kinder."