Bis zu ein Meter Neuschnee in den Alpen

Die kommende Woche lässt im Alpenraum einiges an Niederschlag herunter.

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Wie die Wetterdaten und Prognosen für Österreich und die Schweiz zeigen, bringt das unbeständige Wetter vor allem eines: sehr viel Niederschlag in den Bergen und Regen im Flachland.

Bis zu 60cm Neuschnee

In Österreich deutet die Grafik von "Kachelmannwetter" im Osten Vorarlbergs und in Teilen Tirols (Außerfern und Oberland) auf 25 bis 40 mm akkumulierten Niederschlag (Schnee) auf den Bergen bis Donnerstag hin. Besonders im Außerfern im Bezirk Reutte sowie im Tiroler Oberland stauen sich die Wolken am Alpennordrand. Im Hochgebirge kann bei starkem Frost durch lockeren Pulverschnee ein größeres Volumen entstehen, sodass aus den Niederschlagsmengen bis zu 60 cm Neuschnee werden können.

Das Wetter in Österreich gestaltet sich bis Dienstag zunächst ruhig und mild mit teils Nebel, bevor ab Wochenbeginn von Westen her wechselhafteres Wetter mit Regenschauern aufzieht. Zur Wochenmitte am Mittwoch und Donnerstag bleibt es in einer windigen Westströmung unbeständig mit Sonne, Wolken und Regenschauern im Norden und an der Alpennordseite, während sich im Süden gebietsweise zähe Nebelfelder halten. Die Schneefallgrenze pendelt in der kommenden Woche zwischen 1.500 und 1.800m.

Aussichten in der Schweiz

Auch in der Schweiz dürfen sich Winterbegeisterte freuen. Meteorologe Roger Perret von "Meteo News" erklärt gegenüber dem "Blick", dass besonders im Wallis und im Jura sehr große Niederschlagsmengen zu erwarten sind. Insgesamt können über die Tage verteilt über 100 Liter zusammenkommen. Die Schneefallgrenze pendelt sich im Wochenverlauf zwischen 1.500 und 2.500 Metern ein, wobei im Wallis ebenfalls bis zu ein Meter Neuschnee prognostiziert wird. Zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf unter 1.500 Meter ab.

Regen und Wind

Im Schweizer Flachland wird der Regenschirm zum Pflichtprogramm, während sich das Thermometer bei milden 10 bis 15 Grad einpendelt. Zudem sorgt starker Wind für ungemütliche Bedingungen: Im Flachland sind Böen von etwa 50 bis 70 km/h zu erwarten, während in den Bergen und auf exponierten Gipfeln Orkanböen mit bis zu 120 km/h drohen. Dennoch bringt der Regen auch positive Effekte mit sich, da sich die Natur und die Pegelstände der Flüsse erholen können.