Perchtenverein muss Jubiläumslauf absagen

Traurige Nachrichten aus dem Bezirk Leibnitz: Nach dem völlig unerwarteten Tod eines langjährigen Mitglieds müssen die Haslacher Perchten ihren geplanten 10. Jubiläums-Perchtenlauf absagen.

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Die Stimmung in der steirischen Marktgemeinde Gleinstätten ist getrübt. Wie die Haslacher Perchten über ihren Facebook-Account bekannt gaben, hat der Verein überraschend ein treues und geschätztes Mitglied verloren. Aufgrund dieses schweren Schicksalsschlags zieht die Gruppe nun Konsequenzen für ihre bevorstehende Veranstaltung.

Abschied von treuem Vereinsmitglied

Bereits am vergangenen Sonntag wandten sich die Haslacher Perchten mit emotionalen Worten an ihre Community. In dem Posting auf Facebook nahmen sie Abschied von der verstorbenen Person, die über viele Jahre hinweg ein fester Bestandteil der Gemeinschaft war. Der Verein hob dabei besonders die Hilfsbereitschaft, den großen Einsatz sowie die tiefe Verbundenheit des Mitglieds zum Verein hervor.

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"Völlig unerwartet und viel zu früh hat uns ein treues Mitglied unseres Vereins verlassen", hieß es in dem Nachruf auf Facebook. Weiter schrieb die Gruppe: "Du hinterlässt eine große Lücke nicht nur in unserem Verein sondern auch in unseren Herzen!" Das aufrichtige Mitgefühl des Vereins gilt der Familie sowie allen Angehörigen und Freunden.

Jubiläums-Perchtenlauf wird nicht stattfinden

Am Montag meldete sich der Verein schließlich erneut auf der Social-Media-Plattform zu Wort. In einer weiteren Mitteilung gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der geplante zehnte Jubiläums-Perchtenlauf in Gleinstätten aufgrund des tragischen Verlusts nicht über die Bühne gehen wird.

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"Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass ein geschätztes Mitglied unseres Vereins völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde", erklärten die Haslacher Perchten. Auch auf einem geteilten Bild machten sie die Entscheidung deutlich: "Mit schwerem Herzen müssen wir unseren 10. Gleinstättner Perchtenlauf absagen. Grund dafür ist der Verlust eines Mitglieds unserer Gruppe."

Bitte um Verständnis

Für die kurzfristige Absage der zehnten Auflage des traditionellen Laufs hofft die Gruppe auf Rückhalt aus der Bevölkerung und der Szene. Sowohl im Posting als auch in der Bild-Mitteilung baten die Haslacher Perchten in dieser schweren Zeit ausdrücklich um Verständnis für diesen Schritt.