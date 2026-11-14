Geheimes rotes Mascherl in Wien aufgetaucht

Nach dem Aus für das berühmte Wiener XXL-Mascherl sorgt nun eine geheime Alternative in der Innenstadt auf Instagram für Aufsehen. Fans haben den neuen Weihnachts-Spot bereits entdeckt.

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Wer das versteckte rote Mascherl in Wien selbst sehen möchte, wird in der Weihburggasse 21 im ersten Bezirk fündig. Dort befinden sich der "Plutus Luxury" Christmas Shop sowie die "Weihburg"-Punschhütte. Die Punschhütte hat jeweils von Mittwoch bis Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, der Shop empfängt Besucherinnen und Besucher von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr.

Insta-Hype in der Weihburggasse

Auf Instagram teilte Influencerin, Moderatorin und Podcasterin Bianca Olivia ein Video mit den Worten: "POV: Du siehst zum ersten Mal das geheime 'Rote Mascherl' in Wien." Dazu setzte sie die Hashtags #wien und #freethebow.

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Weihnachtsgeheimtipp mitten in der Stadt

Eine andere Userin lieferte direkt die Auflösung und bezeichnete den Ort als neuen Weihnachtsgeheimtipp mitten in der Stadt. Der Innenhof in der Weihburggasse 21 ist heuer erstmals frei zugänglich. Neben beleuchteten Weihnachtsbäumen und viel Weihnachtsdekoration gibt es dort Punsch, Glühwein und frische Waffeln.

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Wirbel um ursprüngliches XXL-Mascherl

Der Fund sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil das traditionelle XXL-Mascherl an der Fassade des Palais Todesco an der Ecke Kärntner Straße und Walfischgasse heuer wegen Behördenauflagen der MA 46 nicht aufgehängt werden darf. Das Innenstadt-Modehaus Popp & Kretschmer hatte bis zuletzt verhandelt, musste jedoch das Aus bekanntgeben. Ausschlaggebend war laut Geschäftsführer Sascha Trefelik vor allem ein verpflichtender Ordnungsdienst von Montag bis Sonntag samt damit verbundener Haftung. Zudem hätte sich die MA 46 vorbehalten, die Beleuchtung bei zu großem Ansturm jederzeit abzudrehen.

Reaktionen aus aller Welt

Nach 17 Jahren sorgt das Ende der bekannten Fassaden-Deko international für Reaktionen – von Großbritannien und Spanien bis nach China, Amerika und in arabische Länder. Unter dem Hashtag #freethebow äußerten Fans ihren Unmut, einige sagten laut Trefelik sogar ihre geplanten Wien-Reisen ab. Aktuell ist die ursprüngliche Masche hinter Glas im Schaufenster von Popp & Kretschmer zu sehen. Ein Unternehmer soll bereits ein Kaufangebot abgegeben haben, doch für Trefelik ist das Stück aus emotionalen Gründen eigentlich unverkäuflich – während in der Weihburggasse nun ein neuer Blickfang für Weihnachtsstimmung sorgt.