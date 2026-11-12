Jetzt leuchten Rentiere statt dem Mascherl in der City

30 Wiener Einkaufsstraßen und -gebiete erstrahlen in weihnachtlichem Glanz – Neue Highlights am Neuen Markt, in der Hietzinger Altgasse und am Yppenplatz

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Der vorweihnachtliche Lichterglanz ist zurück: Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits haben am Donnerstagabend am Neuen Markt die Weihnachtsbeleuchtung offiziell eröffnet. Insgesamt 30 Wiener Einkaufsstraßen und -gebiete erstrahlen damit wieder in festlichem Glanz.

Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits haben am Donnerstagabend am Neuen Markt die Weihnachtsbeleuchtung offiziell eröffnet. © WK Wien

Neben den bekannten Lichtdekorationen gibt es heuer auch einige Premieren. Besonders auffällig sind neue leuchtende Rentiere am Neuen Markt. Auch die Hietzinger Altgasse und der Yppenplatz bekommen erstmals eine eigene Weihnachtsbeleuchtung.

Leuchtende Rentiere am Neuen Markt

Am Neuen Markt sorgen heuer erstmals kunstvoll gestaltete Rentiere für zusätzliche Weihnachtsstimmung. Sie ergänzen die bereits bekannten Sisi-Sterne und die beleuchteten Bäume. Rund 10.000 zusätzliche Lichtpunkte lassen die neuen Figuren erstrahlen und schaffen weitere Fotomotive mitten in der Innenstadt.

Neue Weihnachtsbeleuchtung in Hietzing und am Yppenplatz

Auch in der Hietzinger Altgasse gibt es eine Premiere: 32 Bäume wurden auf Initiative der ansässigen Unternehmer mit energiesparenden LED-Lichterketten geschmückt. Die Gasse soll damit auch in der Adventzeit zum gemütlichen Flanieren und Verweilen einladen.

Am Yppenplatz im 16. Bezirk startet ebenfalls ein neues Projekt. Unter dem Namen "Lichterzauber im Grätzl" werden von Mitte November bis Mitte Jänner zwölf Bäume vor den dortigen Betrieben beleuchtet. Die Initiative soll für eine angenehmere Atmosphäre sorgen und auch das Sicherheitsgefühl am Platz stärken. Das Besondere: Die Beleuchtung ist als Wanderprojekt geplant. Wenn sie sich bewährt, soll sie im kommenden Jahr in einem anderen Wiener Grätzl aufgebaut werden.

50 Prozent Förderung für die Betriebe

Die Weihnachtsbeleuchtung ist nicht nur ein Blickfang, sondern soll auch die Einkaufsstraßen beleben und den lokalen Handel stärken. Finanziert wird sie maßgeblich von den ansässigen Unternehmen. Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien übernehmen auch heuer wieder 50 Prozent der Kosten. Darunter fallen unter anderem Montage, Demontage, Lagerung und Strom. In den Jahren 2024 und 2025 war der Fördersatz im Rahmen einer Sonderförderung vorübergehend auf 75 Prozent erhöht worden.

Diese 30 Einkaufsgebiete leuchten heuer

In der Wiener Innenstadt sind 13 Gebiete weihnachtlich beleuchtet, darunter die Kärntner Straße, der Graben, der Kohlmarkt, die Rotenturmstraße und der Neue Markt. Weitere 17 Einkaufsgebiete in den Außenbezirken machen ebenfalls mit.

Dazu zählen etwa die Mariahilfer Straße, die Neubaugasse, die Josefstädter Straße, die Simmeringer Hauptstraße, die Meidlinger Hauptstraße, die Hütteldorfer Straße, die Währinger Straße und die Seestadt Aspern. Auch das Servitenviertel, die Obkirchergasse und der Maurer Hauptplatz erstrahlen wieder.