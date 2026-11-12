Sogar Boss-Chef Grieder räumt jetzt seinen Sessel

Kein Stein bleibt mehr auf dem anderen beim Mode-Riesen Hugo Boss. Nur zwei Monate, nachdem die britische Frasers Group das Ruder übernommen hat, räumt jetzt auch Boss-Chef Daniel Grieder (seit 2021 im Amt) seinen Sessel.

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Im Vorstand von Hugo Boss bleibt kein Stein auf dem anderen. Knapp zwei Monate nach der Machtübernahme durch das britische Textil-Konglomerat Frasers hat auch Vorstandschef Daniel Grieder seinen Abschied angekündigt.

Riege an Führungskräften geht

Er verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende des Jahres, teilte der deutsche Modekonzern am Donnerstagabend in Metzingen bei Stuttgart mit.

Es ist ein regelrechter Kahlschlag in der Chefetage: Nachdem Finanzvorstand Yves Müller bereits das Weite gesucht hat und Vertriebschef Oliver Timm Ende des Jahres ebenfalls die Koffer packt, wirft nun auch Grieder das Handtuch. Alles auf eigenen Wunsch, wie es heißt.

Grieders Nachfolger kommt von Frasers: David Epstein war dort zuletzt als Brand Partnerships Officer für die Zusammenarbeit mit Markenherstellern im Sport- und im Luxus-Segment zuständig.

Grieder führte Hugo Boss seit Jahren

Noch vor kurzem hatte sich Grieder optimistisch über die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Großaktionär und dem neuen Aufsichtsratschef Michael Murray geäußert: "Wir sind in einem konstruktiven Dialog mit der Frasers Group", sagte er, nachdem sein Unternehmen wegen der Konsumflaute die Prognosen für das laufende Jahr zurückgenommen hatte und nun ein Umsatzminus von bis zu neun Prozent erwartet. Hugo Boss könne vom Know-how der Briten im Einzelhandel profitieren, sagte Grieder. Aber auch Boss bringe Expertise mit, von der Frasers profitiere. Am Donnerstag erklärte er: "Wir haben ein starkes Fundament geschaffen, und ich bin überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, die Führung an die nächste Generation zu übergeben."

Grieder führt Hugo Boss seit gut fünf Jahren. "Seit seinem Amtsantritt im Juni 2021 hat Daniel Grieder die Transformation von Hugo Boss (...) entscheidend geprägt", hieß es in der Mitteilung. "Der Relaunch von 'Boss' und 'Hugo' hat beiden Marken neue Dynamik verliehen." Aufsichtsratschef Murray sagte: "Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Positionierung geschärft und neue Wege geschaffen, wie die Marken mit Konsumenten auf der ganzen Welt in Verbindung treten."