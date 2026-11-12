Diese Frau übernimmt jetzt den Tech-Giganten Nvidia

Was für ein Drama im Silicon Valley: 13 Jahre lang zog Colette Kress im Hintergrund die Strippen beim Tech-Giganten Nvidia. Doch jetzt steht die 59-Jährige plötzlich selbst im Rampenlicht.

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Der Rückzug von Nvidia-Gründer Jensen Huang zwingt Finanzchefin Colette Kress nach 13 Jahren bei dem Chip-Riesen ins Rampenlicht.

Mit dem rasanten Aufstieg der Firma zum Motor des KI-Booms spielte sie bereits eine Schlüsselrolle angesichts der explosiven Umsatzentwicklung. Jetzt muss sie als kommissarische Chefin jedoch plötzlich das ganze Unternehmen managen - das bisher komplett auf die Führungsrolle von Huang zugeschnitten ist, der tief ins Tagesgeschäft involviert war.

Vor Nvidia arbeitete Kress drei Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Cisco und 13 Jahre bei Microsoft, wo sie unter anderem die Finanzen des Server-Bereichs verantwortete. Den Job bei dem Chip-Konzern habe sie auch auf Anraten ihrer Söhne übernommen, die damals acht und zehn Jahre alt waren, sagte Kress vor einigen Jahren der israelischen Zeitung "Globes".

Sehr großes Nvidia-Aktienpaket

Nvidia galt damals vor allem dank der bei Gamern beliebten Grafik-Karten als cool. Nachdem sich herausstellte, dass die Technologie dahinter auch einzigartig für das Training Künstlicher Intelligenz passt, folgte der steile Aufstieg der Firma, den Kress mitgestaltete.

Mit dem Wachstum des Geschäfts ging auch ein rasantes Wachstum des Aktienkurses einher - und das machte Kress reicher als viele Kollegen in den Finanzressorts anderer Unternehmen. Zum Schlusskurs vom Mittwoch waren ihre Aktienbestände rund 800 Millionen Dollar wert, wie das "Wall Street Journal" berichtete.

Paukenschlag beim KI-Giganten Nvidia: Konzernchef Jensen Huang tritt nach zwei bekannt gewordenen Affären mit sofortiger Wirkung zurück. © AFP

Kress: "eine außerordentlich schwierige Zeit"

In ihrer ersten E-Mail an die Mitarbeiter als amtierende Nvidia-Chefin räumte Kress ein, dass die Firma gerade "eine außerordentlich schwierige Zeit" durchlebe und bedankte sich für deren Professionalismus und Widerstandsfähigkeit. Branchenanalyst Patrick Moorhead sagte dem Magazin "Wired", Kress habe über das Finanzressort hinaus stets auch tief mit den Produkten des Unternehmens ausgekannt, von Server-Systemen für Rechenzentren bis hin zu Software dafür.