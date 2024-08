Israel-Minister: "Der Iran will uns angreifen"

Ungarischer Außenminister informierte Israel von Irans Angriffserklärung

Der Iran will Israel angreifen. Diese Botschaft Teherans sei dem israelischen Außenminister Israel Katz durch seinen ungarischen Amtskollegen Péter Szijjártó übermittelt worden, zitierten ungarische Medien am heutigen Dienstag die "The Jerusalem Post". Szijjártó habe in seinem Telefonat mit Katz erklärt, die Information vom amtierenden iranischen Außenminister Ali Bagheri Kani erhalten zu haben.

Auf Facebook hatte Szijjártó am Montag bestätigt, mit dem iranischen und israelische Außenminister telefoniert zu haben. Dabei schrieb der Minister: Die Gespräche hätten leider erneut bestätigt, dass wir uns in der Stunde null befinden. Die internationale Gemeinschaft müsse sich jetzt mit aller Kraft darauf konzentrieren, die Eskalation zu verhindern. Dabei betonte der Minister, dass der Standpunkt Ungarns unverändert sei. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Israel noch einmal ein solcher Terrorangriff trifft, wie im vergangenen Oktober."

Die ungarische Regierung unterhält bekanntlich gute Kontakte zu Israel. Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán pflegt langjährige freundschaftliche Beziehungen zum israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.