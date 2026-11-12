Nach Rücktritt! Nvidia-Aktie erlebt heftigen Absturz

Nach dem überraschenden Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang ist die Aktie des KI-Giganten massiv eingebrochen. Zum Start des US-Handels ging es zeitweise um rund 13 Prozent nach unten. Auch andere Technologieaktien gerieten unter Druck.

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Zwischenzeitlich verlor das Papier sogar rund 14 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf konnte Nvidia einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Zuletzt notierte die Aktie bei 161,53 Dollar – immer noch ein Minus von 7,03 Prozent.

Auch die großen US-Indizes reagierten: Der technologielastige Nasdaq verlor zwischenzeitlich 1,5 Prozent, der S&P 500 gab um 0,7 Prozent nach. Am Mittwoch hatte Nvidia noch ein Plus von 2,9 Prozent verbucht.

Rücktritt sorgt für massive Unsicherheit

Jensen Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern zu einem der wichtigsten Unternehmen im weltweiten KI-Boom gemacht. Unter seiner Führung entwickelte sich der frühere Grafikkartenhersteller zum führenden Anbieter leistungsstarker KI-Chips. Der Börsenwert überschritt zeitweise sogar die Marke von fünf Billionen Dollar.

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Nun steht das Unternehmen erstmals vor einem Führungswechsel an der Spitze. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend die Leitung. Wer Nvidia künftig dauerhaft führen soll, ist noch offen.

Affären und Spionageverdacht sorgen für Wirbel

Zwei außereheliche Affären des Nvidia-Chefs waren öffentlich geworden. Eine der Frauen steht zudem im Verdacht, Informationen an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Der Skandal überschattet nun den Rücktritt des langjährigen Konzernchefs.

Zwei außereheliche Affären des Nvidia-Chefs waren öffentlich geworden. © AFP

Für Nvidia kommt der Abgang zu einem heiklen Zeitpunkt: Als einer der wichtigsten Profiteure des weltweiten KI-Booms steht der Chip-Gigant besonders im Fokus der Anleger. Die Unsicherheit über die künftige Führung sorgt zusätzlich für Nervosität an der Börse.

Analystin sieht Technologie nicht gefährdet

Börsenanalystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote sieht die technologischen Stärken des Konzerns durch den Rücktritt nicht grundsätzlich infrage gestellt. Nvidia verkaufe leistungsfähige Chips, Software und Netzwerktechnik – diese Wettbewerbsvorteile verschwinden nicht automatisch mit dem Abgang des langjährigen Chefs.