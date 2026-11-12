Bestatter Heini Altbart neuer Samariterbund-Obmann

Der Samariterbund im Wienerwald stellt sich personell neu auf. Heini Altbart übernimmt als Obmann das Ruder und folgt damit auf die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky.

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In den Reihen der Rettungsorganisationen in Niederösterreich gibt es eine markante Personalentscheidung. Bei der Gruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes im Wienerwald steht ab sofort ein neues Gesicht an der Spitze. Der beliebte Unternehmer Heini Altbart wurde offiziell zum neuen Obmann der traditionsreichen Hilfs- und Rettungsorganisation bestellt.

Altbart übernimmt damit die verantwortungsvolle Funktion von Andrea Kdolsky. Die frühere Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend hatte die Leitung der regionalen Gruppe über mehrere Jahre hinweg geprägt und begleitete zahlreiche Entwicklungen der Organisation vor Ort.

Verlässlichkeit und Verantwortung

Nun vollzieht der Samariterbund den geordneten Führungswechsel im Wienerwald, um die Weichen für die kommenden Herausforderungen im Rettungs- und Sozialdienst zu stellen.

Der Wechsel an der Spitze markiert einen nahtlosen Übergang in einer Zeit, in der Rettungsorganisationen vor steigenden Einsatzzahlen und anspruchsvollen Rahmenbedingungen stehen. Mit Altbart an der Vereinsspitze setzt der Samariterbund auf Verlässlichkeit, regionale Verankerung und eine starke Führung für das gesamte Einsatzgebiet im Wienerwald.