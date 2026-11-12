Blamage droht: Erster Klopp-Auswärtssieg muss her

Die Gruppe A2 der Nations League hätte für Deutschland eigentlich nur ein Spaziergang ins Viertelfinale bedeuten sollen. Nun droht aber gar die erste Blamage der Ära Jürgen Klopp.

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Die ersten zwei Plätze in der Liga A garantieren einen Platz im Viertelfinale, mit Gruppengegner Niederlande, Griechenland und Serbien hätte kaum einer mit Problemen gerechnet.

Doch am vorletzten Spieltag gegen Serbien droht dem DFB-Team am Freitag (20.45 Uhr/live bei RTL, DAZN & im OE24-Live-Ticker) nun sogar der Super-GAU. Bei einer Niederlage ist sogar der Abstieg in Liga B möglich.

Klopp jagt zweiten DFB-Sieg

Doch selbst ein Sieg gegen die Schießbude der Gruppe – alle vier Partien wurden verloren, bei 3:8 Toren – garantiert keinen Platz unter den besten Zweien. Danach hätte man das Schicksal beim letzten Spiel gegen die Niederlande aber in der eigenen Hand.

"In einer idealen Welt starten wir am Freitag (mit einem Sieg, Anm.)." Es seien aber noch "viele Schritte zu gehen", ergänzte der Klopp. Immerhin, den bislang einzigen Sieg in der Ära des 59-Jährigen gelang beim 2:0 gegen Serbien.

Keine regulären Fans erlaubt

Damals gab es wohl auch mehr serbische Unterstützung als es nun im Stadion von Arnautovic-Klub Roter Stern der Fall sein wird. Die UEFA hat den serbischen Verband wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans mit einem Zuschauerausschluss belegt. Allerdings dürfen Kinder unter 15 Jahren in Begleitung von Lehrern oder Trainern dabei sein. Es wird daher mit rund 5.000 Besuchern gerechnet.

Da noch kein einziger Gruppenplatz fix ist, wird sich keine Nation auf Rechenspiele einlassen wollen. Die Devise für das DFB-Team muss ohnehin lauten: Es braucht mehr Tore. Drei Treffer in vier Spielen sind zu wenig.

Die Tor-Lücke ist zurück

Wohl auch deshalb brachte Klopp die "Lücke" zurück. Niclas Füllkrug ist bei Bremen in sensationeller Form, steht bei zwölf Toren in elf Saisonspielen und bewies sich auch im DFB-Dress stets torfreudig: 14 Treffer in 24 Partien unterstreichen das.

Niclas Füllkrug soll die Tore besorgen © EPA

Trotzdem kehrt der 33-Jährige nach eineinhalb Jahren Abstinenz in die Nationalmannschaft zurück. Nun soll er seine Nation in die K.o.-Runde bomben.