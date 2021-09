Nun ist es fix: Ab Samstag wird es im Bezirk Braunau Ausreisekontrollen geben.

Am Samstag tritt in Braunau der "Hochinzidenzerlass" des Bundes in Kraft – und dieser sieht eine Ausreise-Testpflicht vor. Das teilte das Land Oberösterreich am Mittwochabend in einer Aussendung mit.

Details folgen in Kürze.