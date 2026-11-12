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Transfer-Gerücht

ÖFB-Ass Wanner kickt wohl bald mit einer Legende

Sport Redaktion
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EINDHOVEN, NETHERLANDS - SEPTEMBER 10: Paul Wanner of Eindhoven looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between PSV Eindhoven and FC Shakhtar Donetsk at PSV Stadion on September 10, 2026 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
© Getty Images
Das sind gute Nachrichten für den ÖFB! Unser Zehner der Zukunft Paul Wanner könnte bei PSV bald mit einem der Besten auf dessen Position zusammenspielen.
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Man stelle sich vor, der LASK stünde kurz vor der Verpflichtung von Thomas Müller. In dieser Größenordnung bahnt sich ein Transfer des niederländischen Meisters PSV Eindhoven an.

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Das Team von Paul Wanner hat nämlich einen echten Weltstar ins Auge gefasst. Wie "De Telegraaf" berichtet, arbeiten sie an einem Transfer für Kevin De Bruyne.

Wanner bald neben De Bruyne?

Der 35-Jährige gilt als einer der besten Zehner aller Zeiten und ist auch in seiner zweiten Saison bei SSC Napoli im Mittelfeld gesetzt. Sein Vertrag dort läuft aber nur mehr bis Saisonende.

epa13338562 SSC Napoli's Kevin De Bruyne during the Italian Serie A match between AC Monza and SSC Napoli in Monza, Italy, 28 October 2026 (issued 29 October 2026). EPA/Roberto Bregani
De Bruyne steht bei vier Toren und einer Vorlage in elf Ligaspielen © EPA

Die PSV will den Belgier aber bereits davor loseisen, Gespräche um einen Wechsel im Winter laufen. Laut dem Bericht ist De Bruyne auch nicht abgeneigt.

Konkurrenz, aber auch Mentor

Zwar würde Wanner mit so einem Transfer Konkurrenz auf seiner Position bekommen, er könnte aber auch von einem der Besten seiner Zunft lernen. Damit könnte der 20-Jährige den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Aktuell ist der Dornbirner verletzt, davor war er in der Zentrale des Tabellenführers aber gesetzt.

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