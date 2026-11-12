Die 525-Millionen-Akte von Ralf Rangnick

Als unser Teamchef als Interimstrainer bei Manchester United das Sagen hatte, legte er dem Klub eine detailreiche Transferliste vor. Die Bosse hörten damals nicht auf ihn – im Nachhinein eine astronomische Fehleinschätzung.

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Manchmal entscheidet der Blick in die sportliche Vergangenheit über hunderte Millionen an verpasstem Marktwert. Als Ralf Rangnick in der Saison 2021/22 die sportliche Krisen-Zwischenbilanz bei Manchester United zog, analysierte er den Kader gnadenlos und präsentierte den Verantwortlichen eine Liste mit Spielern, die den Verein nachhaltig hätten verstärken sollen.

Die damalige Realität in Old Trafford sah jedoch anders aus: Die Empfehlungen verhallten ungehört, während der englische Rekordmeister stattdessen in teure Fehlgriffe investierte. Der Blick auf die heutige Entwicklung dieser Spieler zeigt, wie präzise Rangnicks Auge für internationale Toptalente damals war

Erling Haaland und Weltmeister-Duo

Besonders bitter für die United-Führung: Mehrere Spieler von Rangnicks damaligem Zettel landeten in den Folgejahren bei direkten Konkurrenten – oder schossen bei europäischen Top-Klubs durch die Decke:

Erling Haaland: Der norwegische Ausnahmestürmer stand ganz oben auf der Liste. Heute ist er bei Manchester City der wertvollste Fußballer der Welt – Marktwert: 220 Millionen Euro.

Enzo Fernández: Vom damaligen Geheimtipp bei River Plate entwickelte er sich zum Weltmeister. Marktwert heute: 120 Millionen Euro.

Julián Álvarez: Ebenfalls ein Fundstück aus Südamerika, das damals für eine überschaubare Ablöse zu haben gewesen wäre. Heute stürmt er für Atlético Madrid und ist 110 Millionen Euro schwer.

Joško Gvardiol: Der kroatische Abwehrchef war damals bei RB Leipzig aktiv. Unter Pep Guardiola bei City ist sein Marktwert auf 75 Millionen Euro geklettert.

Auch Laimer stand auf der Liste

Komplettiert wurde die damalige Empfehlungsliste von Spielern, die sich im europäischen Spitzenfußball längst etabliert haben – darunter der heutige ÖFB-Dauerbrenner Konrad Laimer (damals Leipzig, heute Bayern München), Luis Díaz (FC Bayern München) sowie Christopher Nkunku, Dušan Vlahović und Routinier Álvaro Morata.