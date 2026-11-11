Erstmals seit 20 Jahren: England setzt auf Brüderpaar

Erstmals in zwei Dekaden stehen die Three Lions davor, wieder ein Brüderpaar am Feld zu präsentieren. Beim Duell mit Kroatien geht es auch um den Nations-League-Aufstieg.

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Es war der 7. Februar 2007, beim 0:1 gegen Spanien in Manchester Uniteds Old Trafford standen Gary und Phil Neville zum 24. und letzten Mal gemeinsam für ihre Nation am Spielfeld. Weitere 243 Mal kam im Trikot der "Red Devils" dazu.

Phil und Gary Neville für England im Jahr 2000 © Getty Images

Nun, auf das Jahr genau 20 Jahre später, steht England wieder davor, mit einem Brüderpaar in eine Partie zu gehen. Allerdings eines, das auf Profi-Ebene noch gemeinsam kickte. Thomas Tuchel nominierte nämlich nicht nur Jude Bellingham, sondern auch dessen Bruder Jobe.

Jude schwärmt von der Gelegenheit

Beide kamen aus der Jugend von Birmingham City, der 23-jährige Jude ist bei Real Madrid Stammkraft, der 21-jährige Jobe empfahl sich bei Dortmund nun für seine Nation. Nun könnten sie ein Mittelfeld-Duo bilden.

"Wenn uns das regelmäßig gelingen würde und wir einmal bei einem großen Turnier zusammen spielen und etwas gewinnen würden - nichts würde dem auch nur nahekommen", meinte Jude.

Duell verspricht viele Tore

Sechs Punkte Vorsprung hat der Zweite der Nations-League-Gruppe C auf die Kroaten. Mit einem Remis am Donnerstag (20.45 Uhr/live DAZN & im OE24-Live-Ticker) im Londoner Wembley-Stadion wäre der Aufstieg ins Viertelfinale fixiert.

Für die beiden Nationen ist es das dritte Duell 2026. Bei der WM siegte England mit 4:2, beim Hinspiel im Oktober sogar 7:0. Tore sind also wohl auch diesmal aufgelegt.