Rangnick vor historischem ÖFB-Meilenstein

Ralf Rangnick hat Österreich zurück auf die WM-Bühne geführt – jetzt schreibt der Deutsche auch in der ewigen ÖFB-Rangliste Geschichte.

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Ralf Rangnick hat geschafft, worauf Österreich 28 Jahre warten musste: Er führte das ÖFB-Team erstmals seit der WM 1998 in Frankreich wieder zu einer Weltmeisterschaft. Der letzte Teamchef vor ihm, dem dieses Kunststück gelang, war Herbert Prohaska. Doch Rangnick hat noch lange nicht genug: Nach dem WM-Coup nimmt der Deutsche nun auch die historischen Bestmarken der großen ÖFB-Trainer ins Visier.

Beim Nations-League-Duell am Samstag gegen Irland in Linz steht er zum 54. Mal auf der Betreuerbank und zieht damit mit Marcel Koller gleich. Schon am Dienstag, beim Spiel gegen Israel in Debrecen (jeweils 20.45 Uhr/live auf ORF1), überholt er den Schweizer und ist alleiniger Dritter der ewigen Einsatzliste.

30 Siege, 106 Tore: Rangnick-Bilanz beeindruckt

Dass Rangnick nicht nur viele Spiele absolviert, sondern auch sportlich erfolgreich ist, zeigt auch ein Blick auf seine bisherige Bilanz. In 53 Partien feierte Österreich unter ihm 30 Siege, dazu kommen elf Unentschieden und zwölf Niederlagen. Mit einer Siegquote von rund 57 Prozent liegt er bereits auf Platz zwei der ÖFB-Geschichte – nur Hugo Meisl kommt mit 71 Erfolgen auf mehr Siege. Auch offensiv hat sich einiges getan: 106 Tore erzielte das Nationalteam unter dem 68-Jährigen, 54 musste es hinnehmen. Das ergibt eine Tordifferenz von plus 52 und exakt zwei Treffer pro Spiel. Die interne Torjägerliste führt Michael Gregoritsch mit 18 Treffern an. Dahinter folgen Ex-Teamspieler Marko Arnautović (17) und Marcel Sabitzer (16).

Nächster Meilenstein wartet

Mit 54 Spielen liegt Rangnick zunächst gleichauf mit Marcel Koller. Vor ihm stehen dann nur noch Josef Hickersberger mit 56 Partien und der legendäre Hugo Meisl mit 133 Einsätzen. Hickersbergers Marke dürfte allerdings nicht mehr lange halten: Nach dem Länderspieldoppel im März 2027 wird Rangnick auch an ihm vorbeiziehen. Meisls Rekord ist dagegen eine ganz andere Dimension. Rangnicks Vertrag läuft bis zur EURO 2028. Mit den noch ausstehenden zwei Partien in diesem Jahr und zehn Spielen 2027 würde der Deutsche auf zumindest 65 Einsätze als ÖFB-Teamchef kommen. Die Rekordjagd ist also längst nicht vorbei.