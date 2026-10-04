Yarros: Drachen-Hype geht weiter

Flammengeküsst: Die Bestseller-Autorin ist mit einem neuen Buch zurück.

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US-Schriftstellerin Rebecca Yarros veröffentlicht bereits seit den 2010er-Jahren Romane, ist aber noch nicht lange Bestsellerautorin. Im April 2023 kam mit Fourth Wing der erste Teil ihrer Empyrian-Serie heraus und das Fantasy-Buch übertraf alle Erwartungen. Die Serie dreht sich um Violet, die auf Geheiß ihrer Mutter aufs Basgiath Militärcollege gehen muss, um eine Drachenreiterin zu werden. Lebensgefährliche Situationen, ein Reiter, der besser ist als alle, und Zweifel pflastern ihren Weg...

Großer Hype und Bestenlisten

Bände. Fourth Wing löste einen Hype auf Booktok aus, landete auf vielen Bestsellerlisten und im August 2024 stand es bereits 65 Wochen (!) in den New York Times Buchcharts. Es folgten die Bände Iron Flame und Onyx Storm.

Serienverfilmung

Seit 2023 hält die Produktionsfirma von Michael B. Jordan zusammen mit Amazon MGM die Rechte für eine Verfilmung der Serie. Gerüchten zufolge soll bald gedreht werden, das Veröffentlichungsdatum wird, laut derzeitigem Stand, Ende 2027 oder 2028 sein.

Doch zurück zu dem, was alles weitere erst möglich macht: Die Buchvorlage. Mit Threshing Day – Flammengeküsst ist nun Nachschub für Fans der Serie im Handel erhältlich.

Buchcover von "Threshing Day: Flammengeküsst" von Rebecca Yarros © dtv

Kurzgeschichten

Nicht ganz so, wie gewohnt, denn dieser Band enthält Kurzgeschichten. Hier stehen einzelne Personen im Fokus und interessante Nebengeschichten. Diese meist nicht so beliebte Form von gesammelten Erzählungen erfüllt hier eine clevere Funktion: Sie lässt uns tiefer in die Welt der Drachen eintauchen, richtet den Blick auf Details, die sonst zu kurz kommen würden beim großen Ganzen eines Romans. Kleiner Spoiler: Wir erfahren auch mehr über Xaden.

Sogkraft

Insofern ist Threshing Day besonders für jene empfehlenswert, die bereits Kenntnis der Reihe haben und nach mehr schreien. Autorin Rebecca Yarros beweist wieder einmal, wie stark die Sogkraft ihres Universums wirkt und wie unerschöpflich ihre Fantasie ausgeprägt ist. Zwei Bände der Reihe sollen noch kommen, dann ist Schluss.

"Threshing Day": Warum manche das Buch früher bekamen

Der Hype war groß, der Wirbel um die Veröffentlichung ebenso: Threshing Day sollte auf Wunsch der Autorin und des Verlags für alle möglichst gleichzeitig erhältlich sein. Auch die Presse bekam das Buch nicht im Voraus, weil die Vertraulichkeitsvereinbarung vom US-Verlag streng gehandhabt wurde. Jüngst war das übrigens auch bei "Swan Song - Diana, meine Schwester" der Fall. Es kommt vor, aber gar nicht so oft, vieles lässt sich mit einer Sperrfrist regeln.

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Zu früh geliefert

Auf Instagram, jener Community neben TikTok, die die Empyrian-Reihe groß gemacht hat, gingen die Wogen wenige Tage vor dem Erscheinungstag (29.9., um 0 Uhr) hoch, als User das Buch bereits in Händen hielten. Was war passiert? Die Buchhandelskette Thalia hatte aufgrund eines Fehlers in der Übergabe der Warensendung die Online-Vorbestellungen in Deutschland zu früh ausgeliefert.

Auf Instagram wurde daraufhin von Thalia ein Posting verfasst, das für viel Interaktion gesorgt hat: "Wir haben da offenbar bei einigen von euch Weihnachten einen Tag zu früh stattfinden lassen. Einige Exemplare von “Threshing Day„ haben sich bereits auf den Weg gemacht – und damit leider auch vor dem offiziellen Erscheinungstermin morgen bei euch zu Hause eingefunden."

Prekäre Lage

Während manche User keine große Sache darin sehen, ist die Kritik deutlich: Wer sich nicht an Sperrfristen hält, sorgt für einen Wettbewerbsvorteil gegenüber unabhängigen Buchhandlungen. In Zeiten, die für die Buchbranche prekär sind, kann sich das verheerend auswirken und berufliche Existenzen kosten. Nicht nur beim Sport, sondern auch für die Marktriesen hier gilt: Fair Play, bitte.