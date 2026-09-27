Neuhaus: Gefährliche Technologien

ALLES WIRD ASCHE - Neuer Teil der beliebten Reihe ist da.

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Die deutsche Autorin Nele Neuhaus hat ihre ersten Bücher im Selbstverlag veröffentlicht – diese Zeiten sind freilich lang vorbei. Mittlerweile wird ihre Bodenstein-&-Kirchhoff-Reihe für das ZDF verfilmt; seit 2013 unter dem Titel Taunuskrimi.

Nele Neuhaus © Ullstein

Blick hinter die schöne Fassade

Unfälle? Nun ist mit Alles wird Asche Band zwölf der Reihe erschienen und der hat es in sich: Eine Frau verbrennt in ihrer Villa, nachdem sie unerfreuliche Neuigkeiten in einer Erbsache erreicht haben, und ein Bauunternehmer kommt in einem Hochhaus qualvoll zu Tode ... Handelt es sich um Unfälle? Nein, hier hat eine perfide Serie von Morden begonnen, die den Ermittlern wieder einmal viel abverlangt.

Dieser Krimiroman spielt in feinen gesellschaftlichen Kreisen, die aber nur von außen edel sind. Mittendrin geht es um Habgier und Rache und ein Projekt, das brandgefährlich ist. Neuhaus hat eine künstliche Intelligenz erdacht, die viel anrichten kann ...

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Liebe zu Details und Atmosphäre

An dieser Stelle spoilern wir nicht, sondern halten fest, dass sich auch dieser Teil bis zum fulminanten Ende flüssig liest, ein wahrer Pageturner ist. Neuhaus beweist Liebe zu Details und schafft viel Atmosphäre.