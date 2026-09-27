Dianas letzter Triumph über Krone?

In SWAN SONG wird Lady Dis Leben aus den Augen ihres Bruders betrachtet.

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Kommenden August jährt sich der Unfalltod von Lady Diana zum 30. Mal. Sie ist lange tot, aber ruhen darf sie nicht: Spekulationen über Leben, Lieben, Leiden sind noch immer Bestandteil der medialen Berichterstattung. Ein neues Buch, das diese Woche erschienen ist, liefert nun viel (neuen) Stoff über das Leben der Prinzessin der Herzen.

Diana Swan Song © Terence Donovan

Wirbel vor der Veröffentlichung

Swan Song. Diana, meine Schwester wurde von Charles Spencer, ihrem jüngeren Bruder, verfasst, der sie laut Vorwort besser gekannt hat als sonst jemand, und sorgte schon vor dem Erscheinen für Wirbel: Es wurden Kopien des Buches vor dem Verkaufsstart geklaut, einige Passagen leakten. Die Aussage im Text über König Charles, er habe nach Dianas Tod gemeint, "sie wird bald in Vergessenheit geraten", brachte den Palast dazu, ein rares Statement zu veröffentlichen. Darin hieß es, Trauer könne wohl den Geist trüben.

Will sich der Bruder selbstverwirklichen?

Genau dieser Wirbel und dass es nun ein Hick-Hack zwischen zwei alten weißen Männern - König Charles und Dianas Bruder Charles - gibt, trübt die Lektüre des Buches, das zu Dianas letztem Triumph über die Krone hätte werden können. Es kommt die Frage auf, wie sehr Charles Spencer das Buch für seine Schwester verfasst hat und wie sehr für sich selber, denn seine Trauerrede, seine Perspektive und historische Abrisse über die Spencer-Familie füllen viele Seiten des Buches.

Charles Spencer © PA Images via Getty Images

Explosiver Inhalt

Der Inhalt ist durchaus explosiv: "Geradezu gelöst - wie ein Lottogewinner" soll der damalige Prinz Charles geklungen haben, als er Dianas Bruder über ihren Tod informierte, so erinnert sich dieser. Vor ihrer Hochzeit mit Charles, der zu ihr sagte, "nicht wirklich in sie verliebt" zu sein, hatte Diana Bedenken, wollte die Hochzeit absagen, doch ihr Vater brachte nur Unverständnis auf.

Prince Charles & Princess Diana an ihrem Hochzeitstag 1981. © Getty Images

Charles Spencer enthüllt auch, dass Diana Angst gehabt habe, "ausgeschaltet" zu werden und ihre Essstörung nach der Verlobung und abfälligen Bemerkungen von Charles entwickelte. Spencer hat, wie er erklärt, das Buch, gespeist von seinen Erinnerungen, verfasst. Mehr als in seinen Erinnerungen lebt Diana heute noch in ihren guten Taten weiter, die sie ihr wohl immer ein Anliegen gewesen wären; mehr als Rache...