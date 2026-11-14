Suter: Auf der einen Ebene

EIN UND ALLES - Suters neues Buch ist eine Roman-Krimi-Mischung

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(Liebes-)Roman oder Krimi - meist ist es das eine der das andere beim Schweizer Starautor Martin Suter. Nun hat er mit Ein und Alles eine Mischform geschrieben, eine Erzählung, die auch ein Krimi ist.

Ein verschwundener Mann

Denn im Mittelpunkt steht das Verschwinden von Sascha. Er kommt eines Abends nicht nach Hause; seine Frau Mila macht sich allerdings keine großen Sorgen. Verschwunden? Das kann nicht sein, Mila spürt seine Anwesenheit sehr deutlich, auch als die Polizei auftaucht. Sascha soll Geld veruntreut haben, ist vielleicht ins Ausland geflüchtet. Auch das ist für Mila undenkbar und sie hilft der Polizei durch Intuition oder Bauchgefühl; was sie allerdings selbst verdächtig macht.

"Ein und Alles"

Treffen ausschlaggebend

Für dieses Buch hat sich Suter von der Begegnung mit dem Quantenphysiker Federico Faggin inspirieren lassen, den er im Frühjahr 2025 traf. Faggin gilt als Erfinder des Touchpads und befasst sich schon lange mit dem menschlichen Bewusstsein.

Verbundenheit hält an

Ohne zu spoilern kann man sagen: Suter hat aus einer Kernidee einen Krimi-Roman gesponnen, der auch viele mystische Momente aufweist und auch zu ihm als Privatmensch passt. Für Suter ist seine Ehefrau Margrith, die 2023 verstarb, noch immer greifbar: "Wir waren fast 50 Jahre zusammen und da wird der Unterschied zwischen du und ich immer kleiner", sagt er der dpa: "Wir waren fast 50 Jahre zusammen und da wird der Unterschied zwischen du und ich immer kleiner".

Und: "Ich kann an keine Geschichte oder Wendung denken, ohne dass ich auch im Unterbewussten weiß, wie sie darüber gedacht hätte. Deshalb sage ich: Sie liest da mit."