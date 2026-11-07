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ABBY: Ruhm, posthum

Judith Leopold
von
Frau hält ein großes Küchenmesser hinter ihrem Rücken versteckt.
© Getty Images
S.T. Abby hat mit ihrer "Lana Myers"-Serie einen Nerv getroffen.
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Autorin S.T. Abby ist derzeit mit gleich vier Büchern (!) in den Austro-Sachbuchcharts vertreten. "Rage - du sollst brennen" ist der neueste Band der Serie und gleich auf Platz eins eingestiegen. Dahinter auf Platz sechs "Pain - Du sollst leiden" (Band vier), auf Platz sieben "Secret - Du sollst mich fürchten" (Band eins) und auf der neun "Blood - Du sollst bereuen" (Band zwei).

Buchcover mit halber Apfel, blutiger Fleck, Titel "Rage – Du sollst brennen" von S.T. Abby.
S.T. Abby © Goldmann

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Worum geht‘s in der Buchreihe, die eine Mischung aus Thriller und Dark-Romance ist und ursprünglich auf BookTok zum Hype wurde? Um eine junge Frau: Lana Myers hat im ersten Teil der Reihe Rache an jenen Männern geschworen, die ihr Bestialisches angetan haben und wird zur meistgesuchten Serienkillerin der USA.

FBI-Agent Bennett ist ihr auf den Fersen und somit genau jener Mann, bei dem sie zum ersten Mal wieder Zuneigung empfinden kann. Wird er ihr Geheimnis lüften?

Abgründiger Thrill

Die Reihe bietet rasanten, mitreißenden Thrill mit Abgründen und Selbstermächtigung, die auf die Spitze getrieben wird.

S. T. Abby ist das bekannteste Pseudonym der 2021 mit nur 37 Jahren unter tragischen Umständen verstorbenen Autorin C. M. Owens, die mehr als 50 Romane verfasst hat. Rage ist der letzte Teil der Reihe.

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