Bewaffneter Banküberfall: Polizei sucht diesen Mann

Schere in Kopf - deshalb stach 13-Jähriger zu Ein heftiger Streit im Turnunterricht ist - wie oe24 erfuhr - das Motiv für den Scheren-Angriff eines 13-Jährigen an einer Mittelschule in Wien. Außerdem zeigt ein neues Foto: So stumpf kann die Schere, mit der ein 12-Jähriger am Kopf attackiert wurde, nicht gewesen sein.