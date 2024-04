Chemie-Experiment schlug fehl: 55 Schüler betroffen

Rund 40 Menschen dürften mit Dämpfen in Kontakt gekommen sein

Nach einem Chemie-Experiment in der Neuen Mittelschule in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) sind am Dienstag laut Rotem Kreuz drei Personen ins Spital transportiert worden. Nach Angaben von Sprecher Andreas Zenker waren rund 55 Menschen in einem Klassenzimmer mit Dämpfen in Kontakt gekommen. Geklagt worden sei über Übelkeit und Atemwegsreizungen.

Das Experiment wurde unter Aufsicht und Anleitung eines Lehrers von mehreren Schülergruppen durchgeführt. Dabei dürfte es in dem Raum zu einer hohen Konzentration von Stoffen gekommen sein. Dem Vernehmen nach ging es um Schwefelsäure.

Das Rote Kreuz stand mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Auch drei Notärzte und ein Kriseninterventionsteam waren an Ort und Stelle. Die Aufregung auch unter den Eltern war groß.