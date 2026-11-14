McFadden: Verschollen im Wald

DER UNFALL - das neue Buch der Bestseller-Autorin.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Hauptfiguren von US-Autorin Freida McFadden sind zumeist vom Schicksal schwer gebeutelte Frauen, die schon viel erlebt haben: Gewalt, Armut, eine schwierige Kindheit oder sogar Aufenthalte im Gefängnis.

Nach Unfall den Helfern ausgeliefert

Das ist beim neuen Wurf, Der Unfall – Kannst du deinen Rettern trauen?, nicht anders: Die nach einem One-Night-Stand schwanger gewordene Aushilfskraft Tegan hat wenig Geld, doch Aussicht auf Reichtum: Der Kindesvater ist wohlhabend und beauftragt einen Anwalt mit einem Vertrag, der Tegan zu Verschwiegenheit verpflichtet und sie im Gegenzug finanziell absichert. Doch kurz vor der Geburt gerät die Schwangere in einen Blizzard, kommt von der Straße ab und wird von einem Fremden gerettet und in ein abgelegenes Haus im Wald gebracht. Ihr Knöchel ist gebrochen, doch die Ehefrau des Fremden ist schon zur Stelle. Zum Glück ist sie Krankenschwester und betreut die Verletzte. Doch schon bald wird Tegan klar, dass die zwei sie nicht gehen lassen werden ...

Ähnlichkeiten zu King-Klassiker

Freida McFadden, die derzeit ein Buch nach dem anderen raushaut und deren Stoffe auch schon verfilmt wurden – das bekannteste Beispiel ist Das Hausmädchen mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried – hat sich hier einem nicht ganz unbekannten Stoff angenommen.

"Misery"

Stephen Kings Misery hat einen ähnlichen Plot. Darin wird ein Autor von einem fanatischen Fan, ebenfalls nach einem Schneesturm und verletzt an den Beinen, gefangen gehalten. Trotz der Parallelen zum bekannten King-Stoff liegt hier ein ideales Beispiel dafür vor, dass eine sehr ähnliche Grundidee zu einer neuen, spannenden Erzählung versponnen werden kann.

Genau das gelingt McFadden, die erst vor kurzem ihren echten Namen - Sara Cohen - öffentlich gemacht hat. Der Unfall ist, wie für die Bücher der Autorin typisch, voller Wendungen und falscher Fährten. Weil sie Spannungsaufbau perfekt beherrscht, sieht man über wenige unlogische Details, die sich eingeschlichen haben, gerne hinweg.

McFadden: "Im Internet wurde häufig spekuliert, ob ich überhaupt existiere"

Freida McFadden hat ihrem Verlag ein seltenes Interview gegeben, wir dürfen die spannendsten Auszüge daraus für unsere Leserschaft übernehmen..

Sie haben lange Zeit unter einem Pseudonym veröffentlicht. Wie kam es zu dieser Entscheidung, und warum haben Sie sich nun dazu entschlossen, Ihren Klarnamen öffentlich zu machen? FREIDA MCFADDEN: Mir fiel auf, dass im Internet immer häufiger spekuliert wurde, ob ich überhaupt existiere, ob hinter dem Namen mehrere Personen stehen oder ob ich tatsächlich Ärztin sein könnte. Deshalb erschien es mir einfacher, meinen bürgerlichen Namen bekannt zu machen und zu zeigen, dass ich genau die Person bin, für die ich mich ausgebe. Beruflich möchte ich aber weiterhin als Freida bekannt sein!

“Ursprünglich habe ich Frauenromane geschrieben” Freida McFadden

In Ihren Büchern zeigt sich immer wieder Ihre umfangreiche medizinische Expertise. Stellt Ihr beruflicher Hintergrund eine wichtige Inspirationsquelle für Ihre Thriller dar, oder war das Schreiben für Sie eher eine Möglichkeit, Ihre beruflichen Erfahrungen zu verarbeiten? MCFADDEN: Ursprünglich habe ich Frauenromane geschrieben, die von meiner medizinischen Ausbildung inspiriert waren, und das hat mir definitiv geholfen, die schwierige Zeit meiner Facharztausbildung zu verarbeiten. Heute schreibe ich häufig Figuren mit medizinischem Hintergrund, weil ich mich damit einfach am besten auskenne.