Die Amerikanerin Dorothy Thompson (1893–1961) gehörte zu den einflussreichsten Journalistinnen ihrer Zeit. Im Wiener Verlag Das Vergessene Buch (DVB) ist posthum jetzt ihr drittes Buch erschienen.

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Verleger Albert Eibl hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vergessenes wieder in Erinnerung zu rufen. Mit seinem Verlag Das Vergessene Buch bringt er ans Licht, was ansonsten wohl keine Öffentlichkeit mehr finden würde.

Am 9. November präsentierte Eibl im Renner-Institut das dritte Buch der amerikanischen Journalistin Dorothy Thompson.

"I saw Hitler"

Berühmt wurde Thompson vor allem durch ihr Interview mit Adolf Hitler im Jahr 1931. Das daraus resultierende Buch "I saw Hitler" ist der erste Band der Thompson-Trilogie, die Eibl in seinem Verlag ins Deutsche übertrug.

© Andy wenzel

Die Thompson-Trilogie

Auf den zweiten Titel "Das Ende der Demokratie" folgte nun unter der Herausgeberschaft des deutschen Literaturwissenschaftlers Oliver Lubrich (Bern) "Der Anfang der Diktatur".

"Bekannteste und unbeugsamste Publizistin"

Gegenüber oe24 erklärt Eibl:" Der Anfang der Diktatur“ ist der dritte Band unserer vielbesprochenen Dorothy Thompson-Wiederentdeckungsreihe im Verlag Das vergessene Buch, die unser verdienstvoller Herausgeber Oliver Lubrich angeregt hat. Mit der Trilogie, die 2023 mit der deutschsprachigen Erstausgabe ihres einstigen Bestsellers "I saw Hitler!" von 1932 ihren Auftakt nahm, haben wir das vielseitige journalistische Oeuvre einer der wohl bekanntesten und unbeugsamsten Publizistinnen der USA dem deutschsprachigen Lesepublikum erstmals zugänglich gemacht."

Oliver Lubrich. © Andy wenzel

Thompson © Andy wenzel

Eibl führte das Buch bei der Erstpräsentation auch als historische Mahnung davor ein, wie ein Staat von einer Demokratie zur Diktatur umgebaut werden könne.

Reportagen aus den Jahren 1933-1934

Im Gespräch mit oe24 konkretisiert er seine Gedanken: "Ihre brisanten politischen Reportagen aus den Jahren 1933-1934 erscheinen uns heutigen Lesern vor allem deshalb so verblüffend aktuell, weil sie hier, stets akribisch und faktenbasiert recherchiert, gewissermaßen das "playbook" dafür liefert, wie eine autoritäre Bewegung in kürzester Zeit einen demokratisch konstituierten Staat nahezu vollständig nach den eigenen wahnwitzigen ideologischen Vorstellungen umzubauen imstande ist."

© DVB-Verlag

"Wirkmächtigste Journalistin der USA"

Thompson, eine der "wirkmächtigsten Journalistinnen der USA" (Lubrich), ist für den Leser eine Zeitzeugin der 1930er Jahre.

Von Gestapo ausgewiesen

Sie wurde wegen ihrer kritischen Berichterstattung über die Nazis von der Gestapo aus Deutschland ausgewiesen - und dann in den USA zur Ikone.

Auf dem TIME-Cover

Nicht nur rezipierte man sie breit, TIME zählte sie zu den einflussreichsten Frauen der USA, neben der Gattin des damaligen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt. Grund genug für die TIME, Thompson auf das Cover zu setzen.

Thompson © DVB-Verlag

"Der Anfang der Diktatur. Reportagen aus Deutschland 1933-1934"

Hardcover mit Lesebändchen, zahlreichen farbigen Originalabbildungen und Paratexten, 436 Seiten, 29 Euro. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Johanna von Koppenfels. ISBN 978-3-903244-52-8. Herausgegeben, kommentiert und mit einem ausführlichen Nachwort von Prof. Dr. Oliver Lubrich von der Universität Bern. ET: 9. November 2026.