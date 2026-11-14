Brezina: Die dunkle Seite aufhellen

DIE DUNKLE SEITE, DIE LACHT: Neues Buch von Thomas Brezina.

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Wenn die Tage kürzer werden und das Sonnenlicht langen Nächten weicht, beginnt eine Zeit, die für uns Menschen schwierig sein kann. Kündigt sich keine echte Depression, sondern "nur" eine Gemütsverstimmung an, dann können manchmal schon kleine Rituale helfen, um wieder gefestigter im Leben zu stehen.

Auf Gutes konzentrieren

Nun hat Thomas Brezina mit Die dunkle Seite, die lacht ein Buch herausgebracht, das keine dunklen Seiten wegzaubern, uns aber sehr wohl daran erinnern soll, dass wir auf die helleren Bereiche des Lebens schauen dürfen, auch wenn es uns gerade schwerfällt.

Buchcover von "Die dunkle Seite die lacht" von Thomas Brezina mit leuchtenden Fenstern und Katze. © edition a

Darum geht's

In einem Haus wohnen acht Menschen, die einander kaum kennen, aber alle haben ein Packerl zu tragen. Als Mei mit ihrem runden Kater Mochi im Erdgeschoß ein Geschäft eröffnet, ändert sich alles.

Ein positives Vorbild

Bekanntermaßen ist Thomas Brezina überaus erfolgreich als Autor und das schon seit vielen Jahren. Trotzdem lebt auch er mit Höhen und Tiefen, wie er im Nachwort zum Buch erklärt.

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Sein größtes Vorbild dafür, im Leben nie aufzugeben, ist seine Freundin Liesl (Fans kennen sie bestimmt von Instagram). Sie starb im Mai mit 108 Jahren nach einem langen, ereignisreichen und auch von Tiefschlägen geprägten Leben.