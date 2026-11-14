Party zu laut
Innsbrucker Bürgermeister wegen Lärmbelästigung angezeigt
Dabei soll es um den Verdacht des Amtsmissbrauchs gehen, berichtete am Samstag die "Tiroler Tageszeitung". Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte der APA, man prüfe, ob ein Anfangsverdacht vorliege und entscheide dann über die Einleitung von Ermittlungen.
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Am 9. Oktober hatten sich auf Einladung der Stadt rund 800 Magistratsmitarbeitende zu einem Fest in der Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe eingefunden. Anrainer beschwerten sich über den Lärm, woraufhin laut dem Zeitungsbericht mehrfach die Polizei anrückte. Offenbar kam es bei dem Einsatz zu Uneinigkeiten mit dem Bürgermeister, ob die Feier privat war und ob eine Genehmigung dafür nötig gewesen wäre. Anzengruber soll erklärt haben, es handle sich um eine private Feier, diese brauche keinen Bescheid, stellte dann aber bei neuerlichem Erscheinen von Polizeikräften vor Ort mündlich einen aus.
Keine Stellungnahme
In der durch die Polizei erfolgten Anzeige soll es um den Verdacht gehen, dass Mitarbeitende der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) des Stadtmagistrats, zuständig für Lärmbeschwerden, bei ihrem Einsatz am Einschreiten gehindert wurden. Laut "TT" wollte das Büro des Bürgermeisters keine Stellungnahme abgeben. "Keine Kleinigkeit" in der Causa sah "Das Neue Innsbruck". Die Liste attestierte Anzengruber eine "provokante Gutsherrenart" und kritisierte seinen Umgang mit der Polizei sowie sein Amtsverständnis.
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