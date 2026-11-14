Gewessler: "Wir werden uns das Morgen erkämpfen müssen"

Die Wiener Grünen sind am Samstagvormittag in ihre Landesversammlung gestartet.

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Vor der Wahl trat auch Bundessprecherin Leonore Gewessler ans Rednerpult, die auf das Motto "Ein Team. Ein Versprechen. Wien Morgen" Bezug nahm: "Wir werden uns das Morgen erkämpfen müssen", sagte sie mit Blick etwa auf Klimakrise und autoritäre Tendenzen.

"Wenn wir uns ansehen, was in Brasilien, Serbien, USA gerade passiert ist, dann sieht man: Weltoffene Politik gewinnt. Aber das ist harte Arbeit", so Gewessler in der Expedithalle in der Absberggasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Die Bundesparteichefin verwies auf die Herbstkampagne, bei der die Grünen mit zahlreichen Hausbesuchen die Sorgen und Anliegen der Menschen im Land ergründen wollten.

Gewessler: "Wichtig, wieder zuzuhören"

Gewessler sprach von einer "bitteren Entwicklung", nämlich dem Gefühl der Entfernung der Politik von den Menschen - "und auch der Menschen untereinander". Es sei wichtig, wieder zuzuhören, nur dann hole man sich die Demokratie wieder zurück. In den USA habe Barack Obama schon vor 20 Jahren gesagt, man habe verlernt, die Welt aus den Augen des Gegenübers zu sehen. Genau das sei aber nötig: "Mit jeder Türe, an die wir klopfen und mit jedem Gespräch wird das Gemeinsame stärker und Hass und die Hetze kleiner."

Kritik gab es von der Parteichefin an der Sozialdemokratie, diese würde glauben, "Gerechtigkeit sei die Verteilung von Jobs an ihre Genossen und Logenbrüder". Auch erinnerte sie an die Wirtschaftskammer-Affäre rund um deren Ex-Präsidenten Walter Ruck.

"Wir haben es noch lange nicht verloren"

Zum Klimawandel gab sich Gewessler kämpferisch: "Wir haben es noch lange nicht verloren - und wir lassen uns die Hoffnung nicht nehmen, dass wir etwas gegen die Klimakrise machen - und Wien schon gar nicht. Wer, wenn nicht wir, sollte das erkämpfen", sagte sie auch in Richtung der beiden grünen Parteichefs Pühringer und Kraus, die seit 2021 im Amt sind und bei der Landesversammlung wieder gemeinsam antreten.

Politik dürfe nicht nur auf sich selbst schauen. "Umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Stadt eine Alternative haben - das seid Ihr alle, Ihr habt 'Wien morgen' in den Mittelpunkt gerückt", sagte sie an die Mitglieder und die Landesparteispitze gerichtet.

Spitzenduo wiedergewählt

Das Duo Judith Pühringer und Peter Kraus wurde mit 87,7 Prozent der Stimmberechtigten wiedergewählt. Davor skizzierten die beiden die Grünen als jene Kraft, die den Menschen zuhöre und mit ihren Problemen "nicht alleine" lasse. Man stelle sich gegen den "Stillstand", den man bei der SPÖ verortete - und werde Wien "niemals der FPÖ überlassen".

Die Grünen stünden für ein "Wien von morgen", mit "leistbarem Leben für alle" und einem "Leben in Würde für alle", sagte Pühringer mit Verweis auf aktuelle Themen wie die geplante und breit kritisierte Sozialhilfereform.

Pühringer und Kraus sind seit 2021 als Doppelspitze im Amt. Kraus betonte in der gemeinsam mit Pühringer abgehaltenen Rede, dass diese Form eine "goldrichtige Entscheidung" gewesen sei und man daher daran festhalte. Pühringer sagte, die Tatsache, dass sie bei der vergangenen Wien-Wahl Spitzenkandidatin sein konnte, habe "auch deshalb so gut funktioniert", weil mit Kraus "jemand ein Versprechen abgegeben hat", dass er "dableibt", "nicht weggeht" und mit "unglaublicher Loyalität" immer an ihrer Seite gestanden sei.