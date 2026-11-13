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Ärzte-Mangel: Zwei Jahre lang kein Termin

Aaron Brüstle
von
Ärztin bespricht mit lächelnder Krebspatientin erfreuliche Testergebnisse am Schreibtisch.
© Getty Images
In der Allgemeinmedizin stellt der Kassenarztmangel im ländlichen Raum ein erhebliches Problem dar. In einer Gemeinde in Niederösterreich wurde 2 Jahre lang vergeblich nach einem Kassenarzt gesucht.
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Patienten auf dem Land haben es doppelt schwer in Österreich. Allein in der Allgemeinmedizin gibt es 182 offene Kassenstellen, davon befinden sich 98 Stellen im ländlichen Raum, 84 in städtischen Regionen. Der Weg zum Arzt ist aber ein viel längerer am Land.

"Während wir damit in der Stadt 1,7 offene Kassenstellen pro 100.000 Einwohner haben, sind es bei der Landbevölkerung mit 2,3 offenen Kassenstellen pro 100.000 Einwohner gleich 40 Prozent mehr", berichtete Carmen Berti-Zambanini, Obfrau des Schutzverbandes hausapothekenführender Ärzte. Kassenärzte sind Mangelware.

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Zwei Jahre Warten

Zwei Jahre lang wurde in einer Gemeinde in Niederösterreich nach einem Kassenarzt gesucht. "Es hat sich keine Bewerbung gefunden", sagt Carmen Berti-Zambanini. Die Patienten mussten Termine in der Nachbargemeinde ansuchen. Teils "vor allem bei Vorsorgeuntersuchungen" mussten diese Patienten dann "bis zu zwei Jahre warten".

Verbesserungspotential sieht die Landärztin aus Vorarlberg in einer besseren entgeltlichen Abgeltung, bei flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie leichteren Bedingungen, Ärztinnen und Ärzte einzustellen.

"Vor allem für Frauen mit Kinderwunsch sollten die Rahmenbedingungen geändert werden", betonte sie. Zudem sei ein wesentlicher Hebel für den ländlichen Bereich die Stärkung ärztlicher Hausapotheken. Ärztinnen und Ärzte könnten damit ihre Patientinnen und Patienten sofort versorgen, für diese falle auch der Weg zur nächsten Apotheke, was auch ein Gewinn für die Umwelt wäre.

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