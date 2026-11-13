Firma schenkt Mitarbeitern Extra-Urlaub für GTA 6

Der Technik-Konzern Logitech spendiert seiner weltweiten Belegschaft einen zusätzlichen bezahlten freien Tag – und zwar ausdrücklich zum Spielen! Rund 7.300 Mitarbeiter dürfen sich einen Tag aussuchen, an dem sie nach Herzenslust zocken können.

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Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr: Am 19. November erscheint der mit Spannung erwartete Spiele-Hit "Grand Theft Auto VI", kurz GTA 6. Logitech macht den freien Tag allerdings nicht vom Release abhängig. Die Beschäftigten können selbst entscheiden, wann sie ihn nutzen möchten. Zeit dafür haben sie bis zum 10. November 2027.

Vom Vollzeitmitarbeiter bis zum Praktikanten sollen alle Beschäftigten profitieren. Konzernchefin Faber bezeichnete die Aktion augenzwinkernd als "GTA-Grippe". Der übliche Scherz, sich zum Start eines großen Videospiels krankzumelden, wird damit bei Logitech ganz offiziell zum bezahlten freien Tag.

Zocken auch im Büro

Auch am Arbeitsplatz soll gespielt werden: Die US-Zentrale im kalifornischen San José verwandelt sich zum Verkaufsstart von GTA 6 in eine Gaming-Lounge. Zusätzlich ist ein Online-Spielevent geplant.

Logitech will damit zeigen, dass Videospiele mehr können als bloße Unterhaltung. Sie könnten unter anderem Konzentration, Teamgeist und Problemlösungsfähigkeiten fördern.

Die US-Zentrale im kalifornischen San José verwandelt sich zum Verkaufsstart von GTA 6 in eine Gaming-Lounge © Logitech

Studien sollen Vorteile von Games zeigen

Als Argument führt das Unternehmen eigene Untersuchungen an. Bei einer weltweiten Befragung mit mehr als 8.000 Teilnehmern gaben 81 Prozent der befragten Gamer an, dass Spielen ihr Selbstvertrauen stärke, Ängste lindere und ihnen im Alltag helfe.

Eine weitere Untersuchung mit 600 IT-Entscheidern ergab laut Logitech, dass fast alle Fähigkeiten aus Videospielen auch im Berufsleben wiedererkennen.