Highlights auf PRIME

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Ein Mann mit Gewehr und eine junge Frau steigen aus einem Boot ans Ufer bei grauem Wetter.
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Abenteuer-Film: »Shelter« mit Jason Statham & Celine Buckens

Action. Michael Masons schottische Isolation endet schlagartig, als die Rettung des Mädchens Jesse sein Versteck verrät. Ein brutaler Angriff zwingt den ehemaligen Elite-Agenten, sich seiner Vergangenheit zu stellen.

18.11.
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Abenteuer-Film: »Fall 2: Deadpoint« mit Harriet Slater & Arsema Thomas

Eine Frau überquert eine schmale Hängebrücke in felsigem Gebirge, gut gesichert mit Seilen.
. © Hersteller

Zwei Bergsteiger kämpfen am Mount Kwan in Thailand in schwindelerregender Höhe und hilfloser Lage ums Überleben.

14.11.
FILM

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