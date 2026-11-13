Highlights auf PRIME
Abenteuer-Film: »Shelter« mit Jason Statham & Celine Buckens
Action. Michael Masons schottische Isolation endet schlagartig, als die Rettung des Mädchens Jesse sein Versteck verrät. Ein brutaler Angriff zwingt den ehemaligen Elite-Agenten, sich seiner Vergangenheit zu stellen.
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Abenteuer-Film: »Fall 2: Deadpoint« mit Harriet Slater & Arsema Thomas
Zwei Bergsteiger kämpfen am Mount Kwan in Thailand in schwindelerregender Höhe und hilfloser Lage ums Überleben.
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