Flock in Pyeongchang als Dritte erneut am Podest

Janine Flock ist mit zwei Podestplätzen in ihre 15. Skeleton-Weltcup-Saison gestartet.

Die 35-jährige Tirolerin legte nach Platz zwei am Samstag in Pyeongchang auf der Olympiabahn von 2018 im zweiten Rennen am Sonntag noch einen Podestplatz nach. Flock, die nach dem ersten Lauf noch Zweite war, landete 1,02 Sekunden hinter der siegreichen Britin Freya Tarbit und sechs Hundertstel hinter der Deutschen Hannah Neise auf dem dritten Rang.

"Ich bin happy! Korea gibt mir viel Schwung und Leichtigkeit für die nächsten Rennen. Ich genieße dieses Momentum", freute sich Flock. Es war bereits der 38. Weltcup-Podestplatz (10 Siege, 10 x Zweite, 18 x Dritte) ihrer Karriere. Die Verhältnisse seien im Gegensatz zum Vortag viel kälter und dadurch rutschiger gewesen. "Es war eine Fahrt wie auf rohen Eiern, ich konnte die Spur kaum halten."

Flock im Weltcup auf Platz 2

Im Weltcup liegt Flock nach zwei von acht Bewerben sieben Punkte hinter Tarbit auf Platz zwei. Die zweite Österreicherin im Feld, Anna Saulite, schaffte es im Gegensatz zum Auftakt als 21. diesmal auch in den zweiten Lauf und blieb auf diesem Platz.

Samuel Maier verpasste als Vierter Podest knapp

Bei den Männern steigerte sich Samuel Maier im Vergleich zum Vortag. Der Tiroler verpasste nach Rang sechs am Vortag das Podest als Vierter nur knapp. Dem Zweiten nach dem ersten Lauf fehlten auf den drittplatzierten Briten Matt Weston nur sieben Hundertstel. Der Sieg ging wie am Vortag an den Deutschen Christopher Grotheer.

Das Team reist bereits um 1.30 Uhr früh Ortszeit per Bus nach Seoul, um dann via Peking ins Olympische Dorf 2022 weiterzufahren. In Yanqing werden kommendes Wochenende wieder Weltcuppunkte vergeben.