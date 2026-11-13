Highlights auf NETFLIX

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Romantische Komödie: »Guarding Stars« mit Leighton Meester & Jared Padalecki
Liebe. Eine taffe Leibwächterin begleitet einen berühmten Schauspieler auf eine Ranch in Montana. Doch als sie sich zu Weihnachten als Paar ausgeben, kommen echte Gefühle auf.
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Mochumentary: »Cunk on Cinema« mit Diane Morgan
Einblicke. Philomena Cunk reist in dieser skurrilen Mockumentary-Serie durch die Filmgeschichte und bringt dabei so manche Filmexpert*innen durcheinander
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Romantische Komödie: »Nur bis Weihnachten« mit Félice Jankell
Chaos. Eine ambitionierte Großstädterin sucht nach Abwechslung, tauscht an Weihnachten mit ihrer häuslichen Schwester das Leben
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Drama: »The Altruists« mit Garner, Boyle und Soni
Verbrechen. Sie wollten Gutes tun, weckten aber das Schlimmste ineinander. Eine toxische Liebesgeschichte nach einem wahren Betrug.
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