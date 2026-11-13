Highlights auf NETFLIX

Die Streaming-Highlights um Überblick

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Romantische Komödie: »Guarding Stars« mit Leighton Meester & Jared Padalecki

Liebe. Eine taffe Leibwächterin begleitet einen berühmten Schauspieler auf eine Ranch in Montana. Doch als sie sich zu Weihnachten als Paar ausgeben, kommen echte Gefühle auf.

18.11.

FILM

Mochumentary: »Cunk on Cinema« mit Diane Morgan

. © Hersteller

Einblicke. Philomena Cunk reist in dieser skurrilen Mockumentary-Serie durch die Filmgeschichte und bringt dabei so manche Filmexpert*innen durcheinander

15.11.

FILM

Romantische Komödie: »Nur bis Weihnachten« mit Félice Jankell

. © Hersteller

Chaos. Eine ambitionierte Großstädterin sucht nach Abwechslung, tauscht an Weihnachten mit ihrer häuslichen Schwester das Leben

15.11.

FILM

Drama: »The Altruists« mit Garner, Boyle und Soni

. © Hersteller

Verbrechen. Sie wollten Gutes tun, weckten aber das Schlimmste ineinander. Eine toxische Liebesgeschichte nach einem wahren Betrug.