Highlights auf NETFLIX

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Eine Frau und ein Mann spielen lachend im Schnee an einem zugefrorenen See in winterlicher Landschaft.
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Die Streaming-Highlights um Überblick
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Romantische Komödie: »Guarding Stars« mit Leighton Meester & Jared Padalecki

Liebe. Eine taffe Leibwächterin begleitet einen berühmten Schauspieler auf eine Ranch in Montana. Doch als sie sich zu Weihnachten als Paar ausgeben, kommen echte Gefühle auf.

18.11.
FILM

Mochumentary: »Cunk on Cinema« mit Diane Morgan

Frau im Anzug sitzt mit Popcorn im Kino, Text "Cunk on Cinema" links im Bild.
. © Hersteller

Einblicke. Philomena Cunk reist in dieser skurrilen Mockumentary-Serie durch die Filmgeschichte und bringt dabei so manche Filmexpert*innen durcheinander

15.11.
FILM

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Romantische Komödie: »Nur bis Weihnachten« mit Félice Jankell

Zwei Frauen umarmen sich im Schnee neben weihnachtlich beleuchteten Tannen.
. © Hersteller

Chaos. Eine ambitionierte Großstädterin sucht nach Abwechslung, tauscht an Weihnachten mit ihrer häuslichen Schwester das Leben

15.11.
FILM

Drama: »The Altruists« mit Garner, Boyle und Soni

Zwei Personen stehen vor einem cremefarbenen Hintergrund mit einem fallenden roten Diagrammpfeil.
. © Hersteller

Verbrechen. Sie wollten Gutes tun, weckten aber das Schlimmste ineinander. Eine toxische Liebesgeschichte nach einem wahren Betrug.

19.11.
SERIE

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