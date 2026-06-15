Mit dem Freibad-Ticket zur gratis Pommes

Mexiko Specials im Sommer! Le Burger tauscht nun Freibad Tickets gegen eine kostenlose "Schwimmbad-Pommes".

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Pünktlich zum Start der Badesaison sorgt die Burger-Kette Le Burger mit einer ungewöhnlichen Sommer-Aktion für Aufmerksamkeit. Wer bis 30. Juni ein gültiges Freibad-Ticket in einem der Restaurants vorzeigt, erhält zu einer Hauptspeise eine kostenlose Portion "Schwimmbad-Pommes".

Hinter der Aktion steckt laut dem Wiener Familienunternehmen pure Nostalgie. "Viele unserer schönsten Kindheitserinnerungen spielen im Freibad – und enden fast immer mit einer Tüte Pommes", erklärt COO Daniel Chuchlik.

Mexiko-Feeling trifft Freibad-Nostalgie

Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten: Als Dessert gibt es Churros mit Zimt-Zucker und Sauce. Die Mexiko-Schwerpunktwochen sollen laut Unternehmen auch eine kulinarische Hommage an die Fußball-WM 2026 sein, bei der Mexiko zu den Gastgeberländern zählt.