Dank Millionen-Ablöse: ManUnited hat neuen Coach

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist es offiziell: US-Coach Mauricio Pochettino wird neuer Trainer bei Manchester United.

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Am Donnerstag wurde Michael Carrick schlussendlich entlassen, nachdem die Klub-Legende noch zwei Trainings leitete, obwohl sein Nachfolger bereits so gut wie fix war.

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Nun also haben die "Red Devils" ihren nächsten starken Mann, der sie zurück zu alter Stärke führen soll.

Bestellung zehn Jahre in der Mache

Dabei gestaltet sich die Entscheidung durchaus kurios. Bereits seit zehn Jahren steht Pochettino auf der Wunschliste Uniteds, damals befand er sich in seiner Hochphase: Er führte Tottenham zweimal auf Platz drei, einmal sogar nahe an einen Meistertitel und darüber hinaus ins Champions-League-Finale.

Nach Stationen bei PSG und Chelsea ist er nun in der roten Hälfte Manchesters angekommen. Dort erhält er einen Vertrag über 2,5 Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29.

US-Verband freut sich über neun Millionen Euro

Dass der Argentinier der Wunschkandidat war, zeigt auch der Umstand, dass man bereits war, sowohl die Ausstiegsklausel von rund neun Millionen Euro zu zahlen. Aber auch daran, dass der 54-Jährige noch die zwei Nations-League-Spiele des USMNT gegen Haiti leitet.

Damit fällt der Vorteil einer Länderspielpause, in der ein neuer Trainer Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen kann, praktisch weg.

Hohe Intensität, aber kaum Titel

Pochettino steht vor allem für Pressing-Fußball mit hoher Intensität, aber auch einem ruhigen Aufbau und Fokus auf die Offensive. Die einzigen Titel in seiner Karriere kamen aber bei PSG, wo er standesgemäß einmal Meister und einmal Pokalsieger wurde.