100 Prozent matchfit? Der große ÖFB-Startelf-Check

Florian Wiegele ist Österreichs Spielzeit-König, David Affengruber rockt die Premier League, Sascha Horvath liefert beim LASK und Yusuf Demir glänzt bei Rapid. Doch ausgerechnet Nicolas Seiwald kommt bei Leipzig kaum zum Zug. Vor dem Irland-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/live auf ORF 1) wird Rangnicks Matchfitness-Ansage zum Aufstellungs-Poker.

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"100 Prozent matchfit!" Mit dieser Ansage gab Ralf Rangnick bereits vor dem Start der Nations League die Marschrichtung vor. Jetzt steht für Österreich das entscheidende Duell bevor: Am Samstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) gegen Irland geht es um den Gruppensieg und den direkten Aufstieg in die Liga A. Ein Sieg in Linz würde das Ticket fixieren. Doch wer bringt dafür die meiste Spielpraxis mit? Ein Blick auf die Klubzahlen zeigt überraschende Unterschiede – vom Spielzeit-König Florian Wiegele über Premier-League-Aufsteiger David Affengruber bis zum Leipziger Reservisten Nicolas Seiwald.

Mit 1.650 Pflichtspielminuten ist Florian Wiegele der große Spielzeit-König. Für Viktoria Pilsen stand er in 18 Partien jeweils von Beginn an auf dem Platz. 1.170 Minuten sammelte er in der Liga, weitere 480 in der Europa League. Trotzdem ist sein Platz im ÖFB-Tor nicht fix: Rangnick setzte zuletzt wieder auf Alexander Schlager. Die Torhüterfrage bleibt spannend.

Affengruber & Lienhart: Das neue Abwehr-Duo

Auch David Affengruber liefert starke Argumente. Bei Fulham hat er sich in der Premier League festgespielt: sieben Ligaeinsätze, siebenmal in der Startelf und 630 Minuten. In seinen letzten fünf Ligapartien spielte er jeweils durch. Neben ihm darf Philipp Lienhart nicht fehlen. Der Freiburg-Legionär bringt internationale Erfahrung und 45 Länderspiele mit. Dazu kommen Posch, Danso und Mwene. Danso wiederum kam in den vergangenen beiden Premier-League-Spielen für Sunderland nicht zum Einsatz, spielte dazwischen aber 90 Minuten in der Europa League.

Der LASK-Motor sammelt fleißig Spielminuten und empfiehlt sich mit starken Leistungen für die ÖFB-Startelf. © GEPA pictures

Ein weiterer Gewinner des Spielzeit-Checks ist Sascha Horvath. Beim LASK stand er in elf von zwölf Bundesliga-Partien in der Startelf und sammelte 904 Minuten. Dazu kommen ein Tor und drei Assists. Auch international ist er mit dem LASK in der Champions League gefordert. Horvath bringt damit nicht nur regelmäßige Spielpraxis, sondern auch offensive Impulse mit. Ein Argument, das ihn für Rangnicks Mittelfeldüberlegungen interessant macht.

Seiwald: Leipzig-Reservist aber dennoch ÖFB-Fixpunkt

Ganz anders Nicolas Seiwald: Bei RB Leipzig kommt er bisher auf 596 Pflichtspielminuten in 13 Partien. Siebenmal wurde er eingewechselt, zweimal ausgewechselt. Im ÖFB-Team ist er dagegen gesetzt. 2026 absolvierte er elf Länderspiele mit 809 Minuten, zehnmal stand er in der Startelf. Insgesamt hält er bei 55 Länderspielen. Nach dem Ausfall von Xaver Schlager könnte er erneut neben Laimer beginnen.

Bei Leipzig nur selten von Beginn an, im ÖFB-Team aber gesetzt – seine Einsatzzeiten sorgen für Gesprächsstoff. © GEPA pictures

Yusuf Demir ist der nächste Spieler mit starken Argumenten. Bei Bundesliga-Tabellenführer Rapid stand er in allen zwölf Ligaspielen in der Startelf, erzielte fünf Tore und lieferte vier Assists. Über alle Bewerbe kommt er auf sieben Treffer und acht Vorlagen in 19 Partien. Sein letztes ÖFB-Spiel liegt mehr als fünf Jahre zurück. Dass er jetzt zurückkehrt, hat auch mit den Verletzungen von Marco Grüll und Carney Chukwuemeka zu tun. Demir wurde nachnominiert – seine Form spricht aber für mehr als eine Ersatzrolle.

Zwei Aufstellungen, zwei Maßstäbe

Die Spielzeit-Elf:

Wiegele – Posch, Affengruber, Lienhart, Mwene – Laimer, Horvath – Demir, Schmid, Lang – Gregoritsch

Rangnicks mögliche Elf:

Schlager – Posch, Danso, Lienhart, Mwene – Laimer, Seiwald – Lang, Baumgartner, Schmid – Gregoritsch