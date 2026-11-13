Plötzlich im ÖFB-Team: Wer ist eigentlich Yanik Spalt (19)?

Der 19-jährige Vorarlberger wurde von Rangnick nachnominiert.

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Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Samstag in Linz gegen Irland auf Xaver Schlager und Alexander Prass verzichten. Wie der ÖFB am Freitag mitteilte, laborieren beide Profis an Muskelverletzungen im Oberschenkel, könnten allerdings am Dienstag in Debrecen gegen Israel einsatzbereit sein. "Inwieweit Schlager und Prass im weiteren Verlauf des Lehrgangs wieder zur Verfügung stehen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen", hieß es vom Verband.

Teamchef Ralf Rangnick nominierte Yanik Spalt aus dem U21-Nationalteam nach. Der 19-Jährige absolvierte am Freitagvormittag bereits das Abschlusstraining am ÖFB-Campus.

"Allzweckwaffe" aus Vorarlberg

Der 19-jährige Vorarlberger schaffte beim VfB Stuttgart den Sprung bis zu den Profis und feierte im September sein Debüt in der deutschen Bundesliga. Nun wurde er von Teamchef Ralf Rangnick nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Xaver Schlager und Alexander Prass erstmals ins A-Nationalteam berufen.

© APA/AFP/AFP /THOMAS KIENZLE

Spalt stammt aus Nüziders und wechselte bereits mit 16 Jahren nach Stuttgart. Zuvor absolvierte er zahlreiche Einsätze für Österreichs Nachwuchsauswahlen und stand seit der U16 als Kapitän auf dem Platz. Insgesamt kommt er auf 47 Nachwuchsländerspiele.

Seine größte Stärke ist die Vielseitigkeit. Obwohl er hauptsächlich im zentralen Mittelfeld auf der Sechser- und Achterposition spielt, kann er auch als Außenverteidiger eingesetzt werden. Er gilt als taktisch diszipliniert, zweikampfstark und pressingresistent.

Sein früherer ÖFB-Trainer Martin Scherb beschreibt ihn als ruhigen, bescheidenen Führungsspieler, der durch seine Leistungen vorangeht. Auch beim VfB Stuttgart wurde er bereits als "Allzweckwaffe" bezeichnet. Besonders seine Verlässlichkeit macht ihn zu einer interessanten Zukunftsoption für Österreich. Am Samstag könnte der junge Vorarlberger nun im ÖFB-Team debütieren.