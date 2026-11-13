Infantino blitzt vor New Yorker Gericht ab

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat vor einem New Yorker Gericht nicht den erhofften Punktsieg im Machtkampf mit der Europäischen Fußball-Union UEFA landen können.

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Der Antrag zweier Tochterfirmen des Fußball-Weltverbandes gegen die Herausgabe von Unterlagen rund um den gescheiterten WM-Investorendeal des FIFA-Chefs wurde von der US-Justiz abgelehnt.

"Nichts in den vorliegenden Unterlagen deutet darauf hin, dass die in den USA ansässigen FIFA-Einheiten - oder gar die FIFA selbst - in dem in Aussicht genommenen Strafverfahren als Prozessparteien auftreten werden", begründete Bezirksrichterin Jeannette Vargas ihre Entscheidung in einem achtseitigen Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Verbindungen zum Bruder des Trump-Schwiegersohns

Hintergrund des Rechtsstreits ist der Versuch der UEFA, durch die US-Justiz Einsicht in Unterlagen zu erlangen, die ein mögliches Fehlverhalten Infantinos bei den Vorbereitungen des WM-Deals mit amerikanischen Geldgebern offenbaren. Konkret geht es um Unternehmen von Joshua Kushner, dem Bruder von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Die UEFA hatte im August einen entsprechenden Antrag in den USA eingereicht, um ein Strafverfahren gegen Infantino in der Schweiz einleiten zu können. Dagegen wollte sich die FIFA mit ihrem Antrag wehren - obwohl sie, wie die US-Richterin in ihrer Begründung festhielt, gar nicht Verfahrenspartei ist, sondern eben Infantino.

Laut der amerikanischen Nachrichtenagentur AP hält die FIFA aber trotz des Urteils an ihrer grundsätzlichen Überzeugung fest. "Das Gericht hat sich nicht mit der inhaltlichen Begründetheit des UEFA-Antrags befasst; es müssen keinerlei Dokumente herausgegeben werden", hieß es demnach vom Weltverband.

Frist für FIFA-Kandidatur läuft bald ab

Infantinos europäische Widersacher hatten die Investorenpläne als Überschreiten einer roten Linie durch den FIFA-Chef betrachtet und streben nach einem Ende von dessen Präsidentschaft. Der 56-jährige Schweizer will sich aber am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit wählen lassen und hat eine breite Unterstützung von nationalen Fußball-Verbänden in Afrika, Asien und Südamerika.

Bis zum Mittwoch kommender Woche haben seine Gegner noch Zeit, einen Gegenkandidaten zu präsentieren. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass der frühere Erfolgscoach Arsène Wenger, der zurzeit als Chef für globale Fußball-Entwicklung bei der FIFA arbeitet, gegen Infantino antreten könnte.