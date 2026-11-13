Sei kein Grantler: Fünf Ideen zum Weltnettigkeitstag

Für die einen ist Freitag, der 13. Andere freuen sich über eine freundliche Geste, um den Weltnettigkeitstag zu feiern.

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Dieses Jahr fällt der 13. November auf einen Freitag. Damit ist es ein "Freitag, der 13." und viele glauben, dass ihnen heute ein Unglück widerfahren könnte. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas besonders Schönes geschieht, viel größer. Denn der 13. November ist auch der "Weltnettigkeitstag".

Die Idee zum Aktionstag

Der "Weltnettigkeitstag" wurde 1998 vom "World Kindness Movement" ins Leben gerufen, um die Menschen daran zu erinnern, dass kleine Gesten und freundliche Worte im Alltag viel bewegen können. Da reicht es manchmal schon, dass einem eine fremde Person in der Straßenbahn ein Taschentuch reicht oder man im richtigen Augenblick an jemandem vorbeigeht, der freundlich lächelt.

Zeig Mitgefühl und Respekt

Der "Weltnettigkeitstag" steht unter dem Motto: Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Respekt stärken das Miteinander – unabhängig von Herkunft, Religion oder Kultur. Es geht um kleine Gesten mit großer Wirkung, die unser Zusammenleben schöner machen.

Wir haben für dich fünf Ideen für den "Weltnettigkeitstag" - oder jeden anderen Tag. Denn nett sein kann man immer.

Spendiere einer Kollegin oder einem Kollegen ungefragt einen Kaffee oder ein Stück Kuchen. Biete jemandem deine Hilfe an. Frage zum Beispiel eine ältere Person, ob sie Hilfe beim Tragen ihrer Einkäufe oder beim Überqueren der Straße benötigt. Überrasche deine Partnerin oder deinen Partner mit einem Strauß Blumen. Hinterlasse auf Social Media einen freundlichen Kommentar statt Kritik. Mach jemandem auf der Straße oder in der U-Bahn ein Kompliment.

Die Bonusaufgabe zum "Weltnettigkeitstag": Sei auch zu dir besonders gut, zeige etwas Nachsicht und gönne dir einen ruhigen Moment, der nur dir gehört.

Nette Menschen in Ausbildung

Grantige Menschen in der U-Bahn, ungeduldige Autofahrer oder Entgleisungen in sozialen Medien: Oft sieht es so aus, als würde die Menschheit immer unfreundlicher werden. Wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, können wir das ändern. Denn Empathie und Mitgefühl lassen sich trainieren, betont die Unesco.